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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمر يسري تبهر متابعيها بجمال ملامحها في أحدث ظهور.. شاهد

سمر يسري
سمر يسري

شاركت الإعلامية سمر يسري متابعيها بأحدث إطلالتها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "انستجرام"


وبدت سمر بإطلالة عصرية، حيث ارتدت سوى شيرت، بأكمام طويلة، مصمم من قماش ناعم بلون الأسود، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة كيرلي ووضعت مكياجًا صاخبا مرتكزا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

IMG_٢٠٢٢١٠١٨_١٤٣٣٥٥
IMG_٢٠٢٢١٠١٨_١٤٣٣٥٥

وتشتهر "سمر يسرى" بإطلالاتها المتميزة، التي جعلتها محط أنظار جمهورها ومتابعيها أينما وجدت، حيث تملك الإعلامية ذوقا رفيعا في اختيار الإطلالات التي تتماشى مع قوامها وتبرز أنوثتها، لتتألق فى مختلف المناسبات من الملابس الكاجوال والكلاسيك.

 

وقدمت الإعلامية سمر يسرى العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: سمر والرجال، ليلة سمر، أنا وأنا، حفلة 11، وغيرها من البرامج، وآخرها ما يعرض على شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك" 

 

واستطاعت سمر يسرى أن تثبت قدرتها على تحمل المسئولية وأنها قادرة علي محاورة كبار النجوم، ليس ذلك فقط، وإنما انتزاع تصريحات قوية دون ضغط، فهي قادرة على جعل ضيفها يدلي بتصريحات قوية بكل أريحية ودون ابتذال.

IMG_٢٠٢٢١٠١٨_١٤٣٣٥٥
IMG_٢٠٢٢١٠١٨_١٤٣٣٥٥
سمر يسري إطلالة عصرية الاعلامية سمر يسرى برنامج يوم ليك تبهر متابعيها

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