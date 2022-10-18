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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحد المفرج عنهم بالعفو: عدنا للحياة من جديد والرئيس يشعر بآلامنا.. فيديو

العفو الرئاسي
العفو الرئاسي

أكد خالد غنيم، الكاتب الصحفي، وأحد المفرج عنهم بقرار العفو الرئاسي، أنهم شعروا بالأملوهم داخل السجن في شهر سبتمبر 2021، عندما أطلق الرئيس السيسي الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وكان حديث الرئيس بالنسبة لهم علاج.

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وقال خالد غنيم، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي إم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن  إفطار الاسرة المصرية في شهر رمضان الماضي وقرارات لجنة العفو كانت بمثابة “طبطبة علينا”.

 

وتابع: “نشكر الأب الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي شعر بنا وكان قرارة بتفعيل لجنة العفو الرئاسي قرار رائع”.

 

الرئيس يشعر بالامنا

وأردف خالد  غنيم: "لجنة العفو عبارة عن أسرة جميلة ونحن على تواصل معهم ونشعر بنهم أخوة لنا، عودتنا للحياة تدل على أن الرئيس يشعر بآلامنا وأعاد لنا الأمل الذي فقدناه تماما”.

 

العفو الرئاسي حقوق الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر الرئيس السيسي

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