عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حزب التجمع عن استمرار خروج المحبوسين احتياطيا: إنجاز وتطور للجنة العفو الرئاسي

صدى البلد

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن استمرار خروج المحبوسين احتياطيا بشكل سريع، أمر يبعث السعادة في نفوس الجميع، متابعا: الإفراج عن المحبوسين إنجاز وتطور في عمل لجنة العفو الرئاسي.

 

وأضاف "سيد عبد العال"خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أننا نحتاج إلى متابعة أوضاع المفرج عنهم وعودتهم لحياتهم السابقة، متابعا: يتم الآن إعادة دمج المفرج عنهم مع المجتمع وتوفير كافة سبل الدعم لهم.

 

وأكمل: نناشد لجنة العفو الرئاسي بسرعة الانتهاء من هذه الأمور، متابعا: اللجنة يقع على عاتقها ضغوط من كثرة الأعمال.

 

ونوة بأن خروج المحبوسين احتياطيا وإعادة دمجهم مع المجتمع أسعد الأوساط السياسية.

 

لجنة العفو الرئاسي حزب التجمع العفو الرئاسي اخبار التوك شو المحبوسين احتياطيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد دخول والدتها المستشفى للعلاج.. تصرف صادم لابنة شيرين عبد الوهاب

أول صورة لـ حسام حبيب أمام المستشفى لمؤازرة شيرين عبد الوهاب.. شاهد

شقيق شيرين عبدالوهاب يزعم تقديم المستشفى مستندات تثبت تعاطيها المخدرات للنيابة

والدة شيرين عبدالوهاب: بنتي كانت هتطردني أنا وبناتها من البيت تحت تأثير المخدرات.. فيديو

بعد تصدرها التريند.. صور آثارت الجدل لطليقة أحمد الفيشاوي

مفاجأة .. شقيق شيرين عبدالوهاب: اختي لم تصاب بقطع في الرباط الصليبي وانا من نشر ذلك |فيديو

بسبب صلاح ..الجماهير المصرية تشن هجوما على مهاجم ليفربول..شاهد

شقيق شيرين عبدالوهاب: أختي وحسام حبيب يتعاطون المخدرات في شقة بالتجمع

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف قدوم هاتف رخيص من شاومي بمواصفات مميزة

بورشه ماكان GTS في مواجهة بي ام دبليو X3 M

بعد تخطى الدولار الـ19.70 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت الآن بالأسواق

بعد سماع دوي انفجارات.. إعلان حالة التأهب الجوي بمختلف أنحاء أوكرانيا

بـ 3 آلاف جنيه.. أفضل هاتف من ريلمي لمحدودي الدخل

بعد دخولها المستشفى .. القصة الكاملة لأزمة شيرين عبد الوهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة شيرين.. 5 صور تكشف من هي سارة الطباخ؟

بعد شائعات تعاطي شيرين للمخدرات.. هل محاولة العلاج السرية وراء وزنها الزائد؟

بعد شائعات تعاطي شيرين للمخدرات.. هل محاولة العلاج السرية وراء وزنها الزائد؟

بعد دخولها المستشفى.. الجمهور عن بنات شيرين عبد الوهاب: ذنبهم إيه؟

فيديو

السحر السفلي بوّظ حياتي..عريس يصوّر غرفة نومه ويثير الجدل على السوشيال ميديا..فيديوجراف

شقى العمر والجهاز كله راح.. احتراق شقة عروسين بالدقهلية قبل الفرح بأيام

أولى جلسات محاكمة عريس الإسماعيلية.. ووالده يكشف تفاصيل لأول مرة

مكة تخرط الملوخية.. وابن النني يصف محمد صلاح بحماه المستقبلي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ