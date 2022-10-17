حزب التجمع عن استمرار خروج المحبوسين احتياطيا: إنجاز وتطور للجنة العفو الرئاسي

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن استمرار خروج المحبوسين احتياطيا بشكل سريع، أمر يبعث السعادة في نفوس الجميع، متابعا: الإفراج عن المحبوسين إنجاز وتطور في عمل لجنة العفو الرئاسي.

وأضاف "سيد عبد العال"خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أننا نحتاج إلى متابعة أوضاع المفرج عنهم وعودتهم لحياتهم السابقة، متابعا: يتم الآن إعادة دمج المفرج عنهم مع المجتمع وتوفير كافة سبل الدعم لهم.

وأكمل: نناشد لجنة العفو الرئاسي بسرعة الانتهاء من هذه الأمور، متابعا: اللجنة يقع على عاتقها ضغوط من كثرة الأعمال.

ونوة بأن خروج المحبوسين احتياطيا وإعادة دمجهم مع المجتمع أسعد الأوساط السياسية.



