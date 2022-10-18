عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مستمرون حتى النهاية..

برلماني يكشف نتائج اجتماع قوى عاملة النواب بشأن مشاكل العاملين بالقابضة للمياه

هاني خضر باجتماع
هاني خضر باجتماع إسكان النواب

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني خضر عضو مجلس النواب، بشأن مشاكل العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة لها.

 

وقال خضر إنه تم التوصل لعدد من الحلول، مشيرا إلى أنه بالنسبة للتسويات، تم الإعلان عن البدء في إجراء التسويات بالمؤهل الأعلى حسب احتياجات الشركة، أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور، فتم الزام الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور ٢٧٠٠ جنيه بأثر رجعي من ٢٠٢٢/٧/١ وبصفة دائمة أما باقي الدرجات لا يوجد اعتمادات مالية لتمويلها الآن وقرار رئيس مجلس الوزراء خلي من ذكر شركات قطاع الأعمال العام وجار مخاطبة رئيس مجلس الوزراء.

وتابع :" بالنسبة لعقود اليومية تم عمل عقود لجميع عقود اليومية والانتهاء من جميع العقود بحد أقصي ٢٠٢٢/١١/٣٠، وبالنسبة لتطبيق العلاوات، فإننا في انتظار رد الجمعية العمومية للفتوي والتشريع لتطبيق العلاوات علي جميع العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة.

ونوه خضر :" بالنسبة لعمل لائحة مالية موحدة تحتاج الي مبلغ يتعدي ٣ مليارات جنيه لمساواة جميع العاملين وسوف يتولي مجلس النواب محاولة ادراك ذلك بالموازنة القادمة".

بالنسبة للتثبيت قال خضر أنه سيتم إستمرار العمل علي حصر جميع العاملين ووضع الية للتثبيت وعرضها في اقرب وقت بمجلس النواب، مختتما حديثه:"  مستمرون في القضية حتي النهاية ".

 

لجنة الاسكان هانى خضر الشركة القابضة لمياه الشرب الحد الأدنى للأجور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصنيف صدم الأهلي بالزمالك.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا 2023

اشتري بسرعة الذهب رخص.. تراجع المعدن الأصفر.. وعيار 21 مفاجأة

أوبترا انخفضت 30 ألفا| أبوالمجد: 600 ألف سيارة بالطريق.. والأوفر برايس يتراجع

ضحية الأهلي.. قرعة الكونفدرالية تقسو على الاتحاد المنستيري

ظُلم بيّن لـ محمد صلاح | قصة أكبر سرقة في حفل الكرة الذهبية

التزموا بالقرارات وشاكرين اهتمامكم | بيان مهم من أسرة شيرين عبد الوهاب

للمرة الأولى.. عروس الإسماعيلية تكشف خبايا شقة شقيق زوجها بعد ضربها

عندها مرض الشهرة.. سندس عبد الهادي تبكي على الهواء بسبب الفيديو المسرب|فيديو

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 19 أكتوبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-10-2022

الأردن يدعو رعاياه لمغادرة أوكرانيا في أسرع وقت

فولفسبورج يتأهل لثمن نهائي كأس ألمانيا بمشاركة مرموش

الكويت ترحب بقرار أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل

أحد المفرج عنهم بالعفو: عدنا للحياة من جديد والرئيس يشعر بآلامنا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسرعة وبدون فرهدة.. انسف وزنك الزائد باستخدام الحزام

تحذير عاجل للأمهات.. ترند قاتل منتشر بالمدارس بسبب التيك توك

ادرجها في نظامك الغذائي.. 7 أطعمة شائعة ترفع المناعة وتحارب السرطان

سعر غير متوقع لـ فستان منة شلبي فى جائزة موريكس

فيديو

بعد انضمامها للقوات البحرية.. تعرف على تفاصيل الفرقاطة ميكو 200.. تغطية خاصة

«بيبيع صوري العريانة للرجالة».. سيدة تستغيث من زوجها بمحكمة الأسرة "فيديوجراف"

تراجع ظاهرة الأوفر برايس في السيارات.. تغطية خاصة

أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم حول الثانوية العامة والعام الدراسي الجديد..تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ