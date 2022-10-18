برلماني يكشف نتائج اجتماع قوى عاملة النواب بشأن مشاكل العاملين بالقابضة للمياه

مستمرون حتى النهاية..

ناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، طلب الإحاطة المقدم من النائب هاني خضر عضو مجلس النواب، بشأن مشاكل العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة لها.

وقال خضر إنه تم التوصل لعدد من الحلول، مشيرا إلى أنه بالنسبة للتسويات، تم الإعلان عن البدء في إجراء التسويات بالمؤهل الأعلى حسب احتياجات الشركة، أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور، فتم الزام الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور ٢٧٠٠ جنيه بأثر رجعي من ٢٠٢٢/٧/١ وبصفة دائمة أما باقي الدرجات لا يوجد اعتمادات مالية لتمويلها الآن وقرار رئيس مجلس الوزراء خلي من ذكر شركات قطاع الأعمال العام وجار مخاطبة رئيس مجلس الوزراء.

وتابع :" بالنسبة لعقود اليومية تم عمل عقود لجميع عقود اليومية والانتهاء من جميع العقود بحد أقصي ٢٠٢٢/١١/٣٠، وبالنسبة لتطبيق العلاوات، فإننا في انتظار رد الجمعية العمومية للفتوي والتشريع لتطبيق العلاوات علي جميع العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة.

ونوه خضر :" بالنسبة لعمل لائحة مالية موحدة تحتاج الي مبلغ يتعدي ٣ مليارات جنيه لمساواة جميع العاملين وسوف يتولي مجلس النواب محاولة ادراك ذلك بالموازنة القادمة".

بالنسبة للتثبيت قال خضر أنه سيتم إستمرار العمل علي حصر جميع العاملين ووضع الية للتثبيت وعرضها في اقرب وقت بمجلس النواب، مختتما حديثه:" مستمرون في القضية حتي النهاية ".