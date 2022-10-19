تطوير الخدمات الطبية بوحدة الميناء الصحية بالغردقة

أعلن الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أمس الثلاثاء، عن تطوير الخدمات الصحية التي يتم تقديمها بوحدة الميناء بالغردقة، تحت إشراف الدكتور أحمد جلال مدير الرعاية الأساسية بالتعاون مع الدكتورة هبة رجب مديرة وحدة الميناء الصحية بالغردقة.

وتشمل الخدمات الصحية المقدمة بالوحدة، تقديم جميع الخدمات بعيادة الأسنان، وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية، بالإضافة إلى تقديم خدمات لغير القادرين حيث يتم تطبيق برنامج المشروطية الصحية.

ووجه وكيل وزارة الصحة، بضرورة العمل المستمر حرصا على مصلحة المرضى وسعيا لرفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة.

على الجانب الاخر عقدت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، الدورة رقم 123 حول التوعية الأسرية والسكانية وتنظيم الأسرة بمسجد الميناء بمدينة الغردقة، في حضور لفيف من المشايخ والوعاظ وأئمة المساجد بالمحافظة.

وألقت الدكتورة ريهام ربيع، مسئولة مكافحة العدوى بمديرية الصحة، محاضرة تعريفية عن جدري القرود وفيروس كورونا ووسائل الوقاية منهما، ومخاطر الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية، فيما عرض الدكتور أحمد حسين، مسئول وسائل تنظيم الأسرة، محاضرة عن مردود تنظيم الأسرة وفوائد تنظيم الأسرة للأم و الطفل والمجتمع.