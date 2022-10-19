عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مادة جديدة تسرّع إصلاح العظام المتضررة.. تعرف عليها

عظام
عظام

استطاع مجموعة من علماء المركز الوطني للبحوث الروسية (معهد كورتشاتوف) ابتكار مادة تحفز نمو النسيج العظمي تساعد في تسريع عملية إصلاح العظام المتضررة، وذلك وفق ما نشرت صحيفة «إزفيستيا».

أرجوحة من عظام..جزء رابع من رواية عن الانكسار الفلسطيني لـ وليد الشرفا

استشاري عظام يكشف الحالات التي تحتاج لتغيير مفصل الركبة |فيديو


ووفق صحيفة الأنباء الفرنسية، فان المادة الأساسية المكونة للابتكار الجديد هي إسفنجة مسامية من «الشيتوزان» (نوع من الألياف المأخوذة من قشور أسماك القشريات)، التي يتم الحصول عليها من الأصداف أو أعضاء أخرى للقشريات.
وقد أضاف الباحثون إلى هذه المادة فوسفات ثلاثي الكالسيوم (المعدن الذي تتكون منه خلايا العظام)، وكذلك أكسيد الغرافين المختزل (موصل جيد للكهرباء)، الذي يساعد على تسريع نمو العظم بمساعدة تيار كهربائي ضعيف.


والمادة الجديدة المبتكرة مخصصة لاستعادة الأجزاء الاسفنجية التي توجد في نهايات العظام؛ ولكي تكون فعالة، يجب أن تكون خصائصها الميكانيكية مماثلة أو قريبة جدا من خصائص النسيج الأصلي.


وقد توصل الباحثون إلى نتائج جيدة من خلال التجارت العديدة والاختبارات التي أجروها على تركيز مكونات المادة النهائية.

علماء المركز الوطني العظام معهد إصلاح العظام المتضررة روسيا أسماك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصنيف صدم الأهلي بالزمالك.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا 2023

اشتري بسرعة الذهب رخص.. تراجع المعدن الأصفر.. وعيار 21 مفاجأة

ضحية الأهلي.. قرعة الكونفدرالية تقسو على الاتحاد المنستيري

التزموا بالقرارات وشاكرين اهتمامكم | بيان مهم من أسرة شيرين عبد الوهاب

للمرة الأولى.. عروس الإسماعيلية تكشف خبايا شقة شقيق زوجها بعد ضربها

بعد تراجعه.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 19-10-2022

يسبب الموت في 5 دقائق..طبيب يحذر من ترند شائع بين طلبة المدارس

مفاجأة مدوية .. الزمالك يفاوض أشرف بن شرقي |تفاصيل

موضوعات متعلقة

عمرها نصف مليون عام.. أدلة غريبة لأنواع بشرية منقرضة ببولندا

إنقاذ مليون ونصف شخص سنويا.. علماء يحلون لغز خداع بكتيريا السل

كن حقيقيا.. تطبيق غريب يهدد عرش تيك توك وإنستجرام

سويسرا تطلق أطول قطار في العالم خلال أيام

نقطة دم تحل لغز جريمة بشعة عمرها 30 عاما في أمريكا

لتجنب كارثة مدمرة للعين.. نصائح طبية لمن يرتدون العدسات اللاصقة

السعودية تنجح بإجراء عملية جراحية في المخ لعلاج الاكتئاب

الخيال العلمي أصبح كابوسا.. رعب كبير من الروبوتات القاتلة

ترشيحاتنا

قبل لقاء الإسماعيلي| جمهور الأهلي يشعل تويتر.. ومغردون: الدوري في الجزيرة

ما المقصود بسنن الفطرة وحكم الالتزام بها؟..إليك آراء الفقهاء

أبو العينين يشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بالرباط.. ويدعو إلى رفع حجم الاستثمارات وزيادة مشروعات الطاقة

مائل للحرارة.. مفاجأة بشأن حالة الجو اليوم الأربعاء بالقاهرة | فيديو

طائرات إيران المسيّرة على طاولة مجلس الأمن .. وأوكرانيا تدعو لتحقيق دولي

مطرب لبناني شهير يصل مصر من أجل شيرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنوع مهمل من الخضراوات .. علاج الحموضة فى ثوان عن تجربة

يسبب الموت في 5 دقائق..طبيب يحذر من ترند شائع بين طلبة المدارس

نشرة المرأة والصحة: ترند قاتل ينتشر بين الأطفال والشباب .. احترس هذه الجبنة تسبب السرطان والفشل الكلوى

بسرعة وبدون فرهدة.. انسف وزنك الزائد باستخدام الحزام

فيديو

حضور أفريقي لافت..لماذا غاب محمد صلاح عن حفل أفضل لاعب بالعالم..فيديو جراف

يسبب الموت في 5 دقائق..طبيب يحذر من ترند شائع بين طلبة المدارس

بعد انضمامها للقوات البحرية.. تعرف على تفاصيل الفرقاطة ميكو 200.. تغطية خاصة

«بيبيع صوري العريانة للرجالة».. سيدة تستغيث من زوجها بمحكمة الأسرة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ