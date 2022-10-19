مادة جديدة تسرّع إصلاح العظام المتضررة.. تعرف عليها

استطاع مجموعة من علماء المركز الوطني للبحوث الروسية (معهد كورتشاتوف) ابتكار مادة تحفز نمو النسيج العظمي تساعد في تسريع عملية إصلاح العظام المتضررة، وذلك وفق ما نشرت صحيفة «إزفيستيا».



ووفق صحيفة الأنباء الفرنسية، فان المادة الأساسية المكونة للابتكار الجديد هي إسفنجة مسامية من «الشيتوزان» (نوع من الألياف المأخوذة من قشور أسماك القشريات)، التي يتم الحصول عليها من الأصداف أو أعضاء أخرى للقشريات.

وقد أضاف الباحثون إلى هذه المادة فوسفات ثلاثي الكالسيوم (المعدن الذي تتكون منه خلايا العظام)، وكذلك أكسيد الغرافين المختزل (موصل جيد للكهرباء)، الذي يساعد على تسريع نمو العظم بمساعدة تيار كهربائي ضعيف.



والمادة الجديدة المبتكرة مخصصة لاستعادة الأجزاء الاسفنجية التي توجد في نهايات العظام؛ ولكي تكون فعالة، يجب أن تكون خصائصها الميكانيكية مماثلة أو قريبة جدا من خصائص النسيج الأصلي.



وقد توصل الباحثون إلى نتائج جيدة من خلال التجارت العديدة والاختبارات التي أجروها على تركيز مكونات المادة النهائية.