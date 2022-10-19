انتبه جيدًا.. علامة تحذيرية تشير إلى تناولك الكثير من السكر

مخاطر صحية عديدة لإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالسكر إليك وفقا لموقع برايت سايد العديد من العلامات التحذيرية التي يقدمها لك جسمك كمؤشر للإفراط في تناول السكريات وهي كالتالي:

1. آلام العضلات والمفاصل

قد تكون إحدى الإشارات العديدة التي يستخدمها جسمك لتحذيرك من الإفراط في تناول السكريات في نظامك الغذائي هي آلام العضلات والمفاصل وإعتام عدسة العين وأمراض القلب .

2. اشتهاء الحلويات والأطعمة السكرية الأخرى

كلما زادت كمية السكر الذي تتناوله ، زاد اشتهاء جسمك له فلن تشعرك الأطعمة الغنية بالسكر بالشبع لأنها لا تحتوي على أي عناصر غذائية مفيدة.

اشتهاء الحلويات

3. ارتفاع وانخفاض الطاقة

يعد الجلوكوز مسؤول عن إمداد الجسم بالطاقة ، ولهذا من المهم جدًا الحفاظ على مستوى السكر في الدم عند المستوى المناسب وللحفاظ على مستويات الطاقة لديك ، يجب تجنب تناول الحلويات والوجبات الخفيفة غير الصحية. بدلاً من ذلك ، اختر البروتينات الخالية من الدهون الصحية .

4. زيادة الوزن



تعد إحدى العلامات الأكثر وضوحًا للإفراط في تناول السكر هي زيادة الوزن فقد يزيد ارتفاع مستوى السكر من إنتاج الأنسولين الذي يخزن الدهون الزائدة في بطنك بدلاً من أي مكان آخر.

زيادة الوزن

5. تكرار نزلات البرد والانفلونزا



تناول الكثير من السكر يمنع خلايا الجهاز المناعي من مهاجمة البكتيريا فبدلاً من البحث عن فيتامين سي والعمل معه ، يأخذ جهازك المناعي الجلوكوز الذي لا يملك أي قوة ضد بكتيريا الإنفلونزا. لذلك ، بدلاً من محاربة مرض ما ، فإن جهاز المناعة لديك يعاني منه .

6. الشعور بالانتفاخ



يمكن أن يكون سبب الانتفاخ والغازات المؤلمة ، بالإضافة إلى مضايقات الجهاز الهضمي الأخرى و يلعب السكر دورًا كبيرًا فيه.