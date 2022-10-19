إصابة عاملين بطلقات خرطوش على يد نجل عمومتهما في سوهاج

أصيب عاملان بطلقات خرطوش متفرقة بالجسم، على يد نجل عمومتهما؛ إثر خلافات الجيرة القائمة فيما بينهم، بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي مفاده نشوب مشاجرة، ووجود مصابين، دائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص تبين أنها بين كل من: "طرف أول نبيل ن ع- 35 سنة- عامل- مصاب برش خرطوش بالبطن، ومروان م ن ع- 28 سنة- عامل- مصاب برش خرطوش بالفخذ الأيمن"، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهما الصحية، وطرف ثاني (محمد ا ف ع- 55 سنة- مزارع)، الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني بندقية خرطوش وطلقة حية من ذات العيار، وبسؤال الطرف الأول اتهم الطرف الثاني بالتعدي عليه وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما أدى لإصابتهما المشار إليها؛ بسبب خلافات الجيرة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.