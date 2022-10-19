انطلاق أعمال مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في الأردن بمشاركة وزيرة التضامن

انطلقت أعمال الدورة الـ"77" للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب اليوم الأربعاء، والتي تعقد على مدار يومي 19 و20 أكتوبر الجاري بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.



وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وصلت مساء أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية، للمشاركة في أعمال الدورة الـ"77" للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب.



وأكدت القباج، أمس أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب سيناقش عددًا من الملفات خلال أعماله، منها مبادرة "العيش باستقلالية.. ريادة الأعمال ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة".



كما سيناقش الاستعدادات لتنظيم مؤتمر إقليمي حول سياسات الرعاية الاجتماعية لتحقيق الأمن الاجتماعي المقرر إقامته في القاهرة، بالإضافة إلى المؤتمر الإقليمي الرابع للملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة، ومناقشة الاستراتيجية الوطنية حول الفقر متعدد الأبعاد في دولة فلسطين.



ومن المقرر أن تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي على هامش أعمال الدورة عددًا من اللقاءات الثنائية مع الوزراء العرب المشاركين في أعمال الدورة، وذلك لمناقشة الملفات المعنية بالتنمية البشرية والاجتماعية، وبحث سبل التعاون بين مصر والبلدان العربية في عدد من المجالات.

