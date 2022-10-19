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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عائدها 100 ألف دولار سنوياً.. قائمة بوظائف ذات رواتب عالية |فيديو

أرشيفية
أرشيفية

عرضت قناة العربية تقريرا بعنوان "أكثر من 100 ألف دولار سنوياً.. قائمة بوظائف ذات رواتب عالية".

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وقالت نادين خماش المذيعة بقناة العربية إن الإجهاد أو الإرهاق له تأثير كبير على قدرة الموظفين على الأداء والإنجاز لكن قيمة الراتب تمثل حافزا لا يختلف عليه أحد ولكن ماذا لو كان باستطاعتك الحصول على راتب كبير مقابل القيام بجهد أقل، يبدو أن هذا الأمر ليس مستحيلا.

وأضافت نادين خماش أن هناك قائمة لافتة نشرت على موقع "JOBLIST" تضمنت مجموعة من الوظائف التي يحقق أصحابها هذا الأمر بالإضافة الى عدم تعامل أصحاب هذه الوظائف مباشرة مع الناس.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو…

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