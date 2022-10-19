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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: مصر بها كنوز وخزائن والدليل في القرآن

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الله يحب أن يأتي إليك الرزق بدون حسبان منك وبدون أن تتوقعه، والمسألة الحسابية ضد مسألة الرزق، فكل شخص يفعل ما عليه، وعطية الله تأتي إليك عندما يأذن.

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وأضاف الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون، المذاع عبر فضائية دي أم سي، إن مصر بها من الكنوز والخزائن مالا يعرفه الكثيرون، إنما القرآن نبه على ذلك في قوله تعالى:قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ.

وتابع أنه عندما يشاء الله أن يفتح لك هذه الكنوز فاعلم أنها عطية الله، وكل شيء يحدث بقدر الله عندما يأذن ويفتح لك أبواب العطاء والعمل وأبواب رزق لم تكن تعرفها.

خالد الجندي مصر بها من الكنوز والخزائن الرزق لعلهم يفقهون

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