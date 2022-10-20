أفضل سعر لشراء الدولار فى البنوك اليوم الخميس 20-10-2022

شهد سعر الدولار،استقرار، فى البنوك العاملة بمصر منذ بدايةالأسبوع الجاري ، وذلك بعد ارتفاعات كبيرة فى العملة الخضراء خلال شهر سبتمبر الماضي.



ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.



سعر الدولار فى مصر



وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس فى بنك العقارى المصري العربي 19.69للشراء و 19.71 جنيه للبيع



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنوك(مصرف أبوظبى الاسلامي،مصر إيران للتنمية) 19.68جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع

سعر صرف الدولار



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنوك ( المصري لتنمية الصادرات والإسكندرية ) 19.66جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنوك (التجاري الدوليCIB ،الأهلى المتحد ،المصرف المتحد) 19.65جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنك كريدى اجريكول نحو 19.64جنيه للشراء و 19.671جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنوك مصر و الأهلي

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 19.63جنيه للشراء و 19.69جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك(العربى الافريقى الدولى، فيصل الإسلامي،قناة السويس،قطر الوطني) نحو 19.63جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي 19.62جنيه للشراء و 19.73جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنوك (أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق ،أبوظبى الاول FAB، الامارات دبي الوطني،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية ،الكويت الوطني،البركة) نحو 19.61جنيه للشراء و 19.71جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك اتش اس بى سى HSBC نحو 19.59جنيه للشراء و 19.69جنيه للبيع.

العقاري المصري يقدم أفضل سعر لشراء الدولار



ويقدم البنك العقاري المصري العربي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 19.69جنيه للشراء.