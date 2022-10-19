سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 19-10-2022

استقرت أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملاته اليوم الاربعاء 19-10-2022.

وسجل سعر صرف الدولار اليوم الاربعاء 19 أكتوبر 2022، في البنوك ما بين "19.63 - 19.68" جنيه للشراء، و"19.69 - 19.71" جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم.. استقر سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 19-10-2022، وكانت أسعار الدولار شهدت ارتفاع كبير أمام الجنيه المصري خلال الشهر الماضي، إلا أنها عاودت الاستقرار.

وبقى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع الجاري كما هي بدون أي تغير.

وفي البنك العقاري المصري العربي كان أعلى للدولار بقيمة 19.69 جنيه للشرء و19.71 جنيه للبيع، يليه مصرف أبوظبي الإسلامي حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 19.86 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 19.63 جنيه للشراء 19.69 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي وصل سعر صرف الدولار إلى 19.63 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار إلى 19.63 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع، في بنوك “ قناة السويس، العربي الأفريقي، وفيصل الإسلامي” إلى 19.63 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري سجل سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 19.63 جنيها للشراء و 19.7 جنيها للبيع، على مدار الأسبوع الجاري.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار عالميا

عالميا، هبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ 6 أكتوبر، وضعف الدولار من شانه أن يجعل النفط أقل تكلفة للمشترين الذين يحوزون عملات أخرى.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد" نحو 19.65 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع