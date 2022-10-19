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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد تراجعه.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 19-10-2022

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر.. استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 19-10-2022، بعد أن شهد تراجعاً بالأمس بنحو 6 جنيهات للجرام الواحد على مستوى جميع الأعيرة وفي كافة محالات الصاغة.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب في الأسواق من 8888 جنيهًا إلى 8840 جنيهًا، أي تراجع سعر الجنيه الذهب نحو 48 جنيهًا أمس الثلاثاء.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري،  أخبار الذهب اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، على مستوى جميع الأعيرة.

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 19-10-2022

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-10-2022

سعر الذهب اليوم 

سجل سعر الذهب اليوم  عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 1109 جنيهات للجرام الواحد، ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 951 جنيهًا للجرام الواحد بدون مصنعية .

 

أسعار الذهب في مصر اليوم 

وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الأسبوعين الماضيين بقيمة 86 جنيهًا تقريبًا.

سعر الذهب في مصر

 سعر الذهب اليوم في السوق بدون مصنعية سجل استقرارًا عقب موجه من التذبذبات شهدتها الأسواق وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الذهب عيار 24
عيار 24  الأعلى سعرًا  1.267 جنيه

سعر الذهب عيار 22
عيار 22  1.162 جنيه

سعر الذهب عيار  21
عيار 21 الأكثر انتشارًا  1.109 جنيه

سعر الذهب عيار 18
عيار 18 نحو 951 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14

عيار 14 نحو  739 جنيهًا

سعر الذهب عيار  12
عيار 12 الأقل قيمة  634 جنيهًا

سعر أونصة الذهب
الاونصة 39,275 

سعر الجنيه الذهب
الجنيه الذهب 8,840 

سعر كيلو الذهب
الكيلو بيع 1.26 مليون جنيه

 

وكان قد أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات سابقة، عن إعداد خطة لدعم صناعة الذهب في مصر.

وأشار وزير التموين إلى أن مصر كانت من أكبر الدول التي تستحوذ على ريادة صناعة الذهب لعدد طويل من السنوات، وخلال الفترة الماضية حدث تنافس شديد في الصناعة عالميًا ومحليًا.

سعر المصنعية

تتراوح أسعار مصنعية جرام الذهب بين 7% و10% وبالتالي فإن أي زيادة لنسبة المعادن الموجودة سيقل سعر قيراط الوحدات الأخرى.

وقال أسامة زرعي، خبير أسواق الذهب في تصريحات تليفزيونية، إن الذهب أفضل أداة للتحوط بها من التضخم أو من أي شيء خطير يحدث داخل الأسواق.

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