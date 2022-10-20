فودة يتفقد تشجير طريق الشيخ زايد وأعمال الإضاءة الليلية

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بجولة ليلية تفقدية بمدينة شرم الشيخ في اطار متابعة استعدادات المدينة لاستضافة مؤتمر المناخ .

تفقد المحافظ خلالها أعمال استكمال تشجير طريق الشيخ زايد بشرم الشيخ حيث تم رفع كفاءة الطريق بطول 10 كم وتوسعة 4 حارات يمين ويسار وجزيرة وسطي، وتم أعمال التخطيط ووضع العلامات واللوحات الإرشادية وجاري زراعة الطريق بعدد 2000 نخلة، لاستكمال التشجير لمسافة 6 كم المتبقية من الطريق، وكان في استقبال المحافظ الدكتور محمد شطا مدير مديرية الزراعة بالمحافظة.

كما تفقد محافظ جنوب سيناء أعمال الاضاءات الليلية بالميادين الجاري إنشاؤها وأيقونة السلام وأعمال إضاءة النخيل والأشجار بالمدينة.

وتفقد محافظ جنوب سيناء، النافورات المضيئة وأعمال التجميل والإضاءة بمشروع مشتل زهور واحة تجلي بمنطقة رأس كيندي بشرم الشيخ.



رافق المحافظ الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة، واللواء نادر علام القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، وكان في استقبالهم بمواقع العمل ممثلي الجهات المشرفة والشركات المنفذة.



تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جولاته التفقدية لمدينة شرم الشيخ في اطار متابعة استعدادات المدينة لاستضافة مؤتمر المناخ، حيث تفقد المحافظ خلالها أعمال إنشاء المنطقة الزرقاء الخاصة بالمؤتمر.

وحرص علي متابعة آخر مستجدات أعمال الإنشاءات بها، والتأكد من وصول كافة الخدمات بالمنطقة،



كما تفقد محافظ جنوب سيناء أعمال إنشاء ميدان السلام وميدان العلم أمام ايقونة السلام

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال و الانتهاء في التوقيتات المحددة مع العد التنازلي لبدء فعاليات مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ .

وقام المحافظ بتفقد أعمال إنشاء مشايات المشاة أمام السوق القديم وتفقد ساحة مسجد الصحابة حيث شهدت تطوير شامل منها إنشاء نافورة مائية، واعمال رخام، واعمال اضاءة، أعمدة ديكورية في الإطار التطوير الشامل لمنطقة السوق القديم، ضمن استعدادات المحافظة لاستضافة مؤتمر تغير المناخ.

رافق المحافظ اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والمتابعة، واللواء محمود السولية مستشار المحافظ للمحليات، واللواء رماح هاشم، وكان في استقبالهم بمواقع العمل ممثلي الجهات المشرفة والشركات المنفذة لمشروعات قمة المناخ

جولة فودة

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