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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمية الخشاب لجمهورها: "محضرلكم حاجات كتير حلوة أوي"

صدى البلد

شوقت الفنانة سمية الخشاب ، جمهورها لـ مفاجأة جديدة ، ونشرت عدة صور لها عبر حسابها الشخصى بموقع “ انستجرام ”. 

 

وعلقت سمية الخشاب " I'm cooking something for you my besties 
محضرالكم حاجات كتير حلوة اوي  ". 

 

و أكدت الفنانة سمية الخشاب أنها سوف تبدأ تصوير مسلسلها الجديد أرواح خفية صباح غدا الأربعاء.

وأضافت سمية الخشاب لصدى البلد أنها حرصت على تصوير مشاهد مسلسلها الجديد مبكرا لكي تنتهى منه بداية شهر ديسمبر القادم للتفرغ التام لعرض مسرحيتها الجديدة بديعة مصابني.

وعن بروفات مسرحيتها الجديدة أكدت سمية أنها تعمل خلال هذه الفترة على التنسيق بين بروفات المسرحية وتصوير مسلسلها الجديد  دون أن يؤثر عمل على الأخر.

سمية الخشاب الفنانة سمية الخشاب ارواح خفية

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