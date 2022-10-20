عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقيمة 50 مليار دولار..تحركات في الكونغرس لتخصيص حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

أفادت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن هناك تحركات داخل الكونجرس الأمريكي، لتمرير مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار، وسط مخاوف من تغير نهج الكونجرس تجاه الحرب بعد الانتخابات النصفية.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن الكونجرس قد يتخذ وجهة نظر أكثر تشككا بشأن المساعدات المخصصة إلى أوكرانيا بعد الانتخابات النصفية، ولذلك يتطلع مشرعون من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلى تخصيص مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية إلى كييف قبل الانتخابات.

وحذر الزعيم الجمهوري في مجلس النواب، كيفين مكارثي، الذي من المقرر أن يتولى منصب رئيس مجلس النواب إذا فاز الحزب الجمهوري بأغلبية في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر، هذا الأسبوع من أن زملائه أعضاء الحزب "لن يكتبوا شيكًا على بياض إلى أوكرانيا".

وذكرت مصادر للقناة، أن الكونجرس وافق الشهر الماضي على 12 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا  لكن الحزمة التي يجري النظر فيها ستكون أكبر بشكل كبير.

قال مساعدون في الكونجرس ومصدر مقرب من الحكومة الأوكرانية إن حزمة المساعدات الجديدة، والتي من المرجح أن تكون جزءًا من مشروع قانون شامل للإنفاق، قد تكون في حدود 50 مليار دولار تقريبًا، لكن إدارة بايدن لم تقدم بعد بعد طلبًا رسميًا للحصول على تمويل جديد.

موسكو: العملية الخاصة في أوكرانيا لا تؤثر على دعم روسيا الشامل لسوريا

البيت الأبيض: المسيرات الإيرانية تشكل خطرا على أوكرانيا وروسيا ستحصل على المزيد منها

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير الماضي.
 

الكونجرس مساعدات عسكرية أوكرانيا الحرب الانتخابات المساعدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد : سحب رعدية تغطي هذه المحافظات وسيول خلال ساعات | حالة الطقس

قرار جديد من كولر.. شوبير يكشف مفاجأة في تدريبات الأهلي اليوم

مات الجدع.. رعب في بولاق الدكرور بعد إنهاء حياة خالد على يد 6 بلطجية|القصة الكاملة

الجزيرة المعزولة في المنوفية.. الفيضان يحاصر «أبو داود».. والمحافظ: إجراءات عاجلة لإنقاذ الأهالي

بالأسماء.. نجم الأهلي يفجر مفاجأة: رحيل 3 لاعبين كبار عن الأحمر

مفاجأة كولر للزمالك في السوبر.. هذه الورقة قد تقلب الموازين

أحمد حسن يكشف مدة إيقاف نجم الأهلي ..تفاصيل

الحق اشتري.. الذهب في ارتفاع وسعر عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

زعيم المعارضة البريطاني يشن هجوما على المحافظين: حطموا اقتصادنا وخلقوا أزمة معيشة

برلمانية : نتابع الأيام المقبلة اختفاء ظاهرة لجان الأكابر في الثانوية العامة |فيديو

الحكومة تطلق حزمة جديدة من الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل خلال أيام

محافظ كفر الشيخ: مصنع الرمال السوداء سيحقق ملايين الدولارات للدولة

الغيرة والشك والتحكم.. النيابة العامة تكشف سبب قتل خلود فتاة بورسعيد

تسجيل صوتي يكشف آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادات خاطئة تزيد فرص الإصابة بدوالى الساقين.. النوم على ظهرك أبرزها

رغم حل مشكلة العلف| صدمة المواطنين في أسعار البيض.. كم سعره الآن؟

كنز لن تتوقعه.. تناول هذا الخضار يحميك من السرطان

بلوك جريء.. هنا الزاهد تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

مشهد محمد رمضان يتكرر في جريمة الصف.. 5 متهمين يصورون طفلا بقميص نوم "فيديوجراف"

عايزين نشتغل ست ساعات بس .. قصة مقترح أثار الجدل في مصر..فيديو

رعب في بولاق الدكرور.. تفاصيل مؤلمة في حادث إنهاء حياة شاب على يد 6 بلطجية.. فيديو

نفذ عملية قبل استشهاده بدقائق.. غليان بالضفة حزنا على عدى التميمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ