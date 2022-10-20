بقيمة 50 مليار دولار..تحركات في الكونغرس لتخصيص حزمة مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا

أفادت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن هناك تحركات داخل الكونجرس الأمريكي، لتمرير مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار، وسط مخاوف من تغير نهج الكونجرس تجاه الحرب بعد الانتخابات النصفية.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن الكونجرس قد يتخذ وجهة نظر أكثر تشككا بشأن المساعدات المخصصة إلى أوكرانيا بعد الانتخابات النصفية، ولذلك يتطلع مشرعون من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلى تخصيص مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية إلى كييف قبل الانتخابات.

وحذر الزعيم الجمهوري في مجلس النواب، كيفين مكارثي، الذي من المقرر أن يتولى منصب رئيس مجلس النواب إذا فاز الحزب الجمهوري بأغلبية في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر، هذا الأسبوع من أن زملائه أعضاء الحزب "لن يكتبوا شيكًا على بياض إلى أوكرانيا".

وذكرت مصادر للقناة، أن الكونجرس وافق الشهر الماضي على 12 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا لكن الحزمة التي يجري النظر فيها ستكون أكبر بشكل كبير.

قال مساعدون في الكونجرس ومصدر مقرب من الحكومة الأوكرانية إن حزمة المساعدات الجديدة، والتي من المرجح أن تكون جزءًا من مشروع قانون شامل للإنفاق، قد تكون في حدود 50 مليار دولار تقريبًا، لكن إدارة بايدن لم تقدم بعد بعد طلبًا رسميًا للحصول على تمويل جديد.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير الماضي.

