بكاء ودراسة إعلام .. ابنتا أحمد زاهر تكشفان تفاصيل حياتهما

استضاف برنامج معكم، المذاع عبر قناة “سى بى سى” ، الفنانتين ملك وليلى احمد زاهر، وفى التقرير التالى نرصد ابرز التصريحات:



تحدثت ملك أحمد زاهر، عن العلاقة بينها وبين شقيقتها ليلى، معقبة:" من 3 سنين بس علاقتنا اصبحت قوية،قبل كده كنا بنتخانق ديما".

وتابعت ملك أحمد زاهر قائلة:" حدث موقف ما وحدثت مشكلة بيننا، ولم نكن قادرين على التواصل الجيد".

عملية جراحية

وأضافت ملك، أنها خلال تلك الفترة أجرت عملية جراحية، ورافقتها شقيقتها ليلى، معقبة:" اول ما خرجت من العملية مكنتش بقول غير أنا بحبك يا ليلى وانتى اختى".



من جانبها قالت ليلى إنها خلال إجراء شقيقتها العملية كانت لا تفعل شئ سوى البكاء، وتجدر الإشارة إلى أنه خلال سرد الشقيقتين تلك التفاصيل غلبتها الدموع على الهواء.

مصائب تعرضت لها الشقيقتين

وتحدثت ملك أحمد زاهر، عن احد المواقف الصعبة التى تعرضت لها، معقبة:" بحس بالمصيبة قبل ما تحصل".

وأوضحت ملك أحمد زاهر ، أنه فى أحدى السنوات كانت تقضي الإجازة مع والدها وشقيقتها فى دبى، وتعرضت لكسر فى اليد.

وتابعت قائلة:" بابا وقتها كان بيعيط ويقول أنا السبب، ورجعنا مصر وجبست إيدى هنا".



من جانبها، قالت شقيقتها ليلى، أنها تعرضت لمعاكسة من 6 شباب داخل الكمبوند الذى كانت تسكن فيه واستعانت وقتها برجل الأمن، معقبة:" عرفنا مين اللى عاكسنى وكلمنا باباه وخد اللى فيه النصيب".

الثانوية العامة

وأكدت ليلى أحمد زاهر، أن أصعب سنة مرت عليها كانت ثالثة ثانوى، وكانت تتواصل مع الدكتور بسبب التوتر.

وأوضحت ليلى أحمد زاهر خلال تلك السنة كانت تقوم بتصوير مسلسلين وبدأت المذاكرة قبل شهر واحد من الامتحانات، وتابعت: "من كتر التوتر شعرى كان بيسقط بصورة كبيرة".

من جانبها أكدت شقيقتها، ملك أحمد زاهر، أنها كانت فى الشعبة، العلمى، وكانت تقوم بتصوير مسلسل، بينما شقيقتها كانت فى الشعبة الادبى، ولما نتمكن من مساعدة بعضنا البعض.

وتابعت: خلال الدراسة كنت طالبة مجتهدة وأجلس فى الصفوف الأولى بينما ليلى كانت عكس ذلك.

انفلونزا الخنازير

وعبرت ليلى أحمد زاهر، وأختها ملك، عن سعادتهما، بدراسة الإعلام، ووجودهما فى نفس الفرقة

وأوضحت ملك أحمد زاهر أنها تكبر شقيقتها ليلى بعام واحد فقط، لافته إلى أنهما تدرسان فى الفرقة الثانية إعلام.



وعن التحاقهما بنفس المراحل التعليمية أوضحت ملك قائلة:" وانا فى تانية ابتدائى اصبت بأنفلونزا الخنازير فقعدت سنة من الدراسة وملك لحقتنى".

وأكدت ملك زاهر أن فترة أصابتها بأنفلونزا الخنايز كانت صعبة على الاسرة للغاية، معقبة:" ماما كانت بتخبط دماغها فى الحيط وتقولى بنتى بنتى".