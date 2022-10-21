عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكاء ودراسة إعلام .. ابنتا أحمد زاهر تكشفان تفاصيل حياتهما

صدى البلد

استضاف برنامج معكم، المذاع عبر قناة “سى بى سى” ، الفنانتين ملك وليلى احمد زاهر، وفى التقرير التالى نرصد ابرز التصريحات:

بكاء ابنتى أحمد زاهر 


تحدثت ملك أحمد زاهر، عن العلاقة بينها وبين شقيقتها ليلى، معقبة:" من 3 سنين بس علاقتنا اصبحت قوية،قبل كده كنا بنتخانق ديما".
وتابعت ملك أحمد زاهر قائلة:" حدث موقف ما وحدثت مشكلة بيننا، ولم نكن قادرين على التواصل الجيد".

عملية جراحية
وأضافت ملك، أنها خلال تلك الفترة أجرت عملية جراحية، ورافقتها شقيقتها ليلى، معقبة:" اول ما خرجت من العملية مكنتش بقول غير أنا بحبك يا ليلى وانتى اختى".


من جانبها قالت ليلى إنها خلال إجراء شقيقتها العملية كانت لا تفعل شئ سوى البكاء، وتجدر الإشارة إلى أنه خلال سرد الشقيقتين تلك التفاصيل غلبتها الدموع على الهواء.

 

مصائب تعرضت لها الشقيقتين 

وتحدثت ملك أحمد زاهر، عن احد المواقف الصعبة التى تعرضت لها، معقبة:" بحس بالمصيبة قبل ما تحصل".

وأوضحت ملك أحمد زاهر ، أنه فى أحدى السنوات كانت تقضي الإجازة مع والدها وشقيقتها فى دبى، وتعرضت لكسر فى اليد.

وتابعت قائلة:" بابا وقتها كان بيعيط ويقول أنا السبب، ورجعنا مصر وجبست إيدى هنا".


من جانبها، قالت شقيقتها ليلى، أنها تعرضت لمعاكسة من 6 شباب داخل الكمبوند الذى كانت تسكن فيه واستعانت وقتها برجل الأمن، معقبة:" عرفنا مين اللى عاكسنى وكلمنا باباه وخد اللى فيه النصيب".

 

الثانوية العامة 

وأكدت ليلى أحمد زاهر، أن أصعب سنة مرت عليها كانت ثالثة ثانوى، وكانت تتواصل مع الدكتور بسبب التوتر.

وأوضحت ليلى أحمد زاهر خلال تلك السنة كانت تقوم بتصوير مسلسلين وبدأت المذاكرة قبل شهر واحد من الامتحانات، وتابعت: "من كتر التوتر شعرى كان بيسقط بصورة كبيرة".

من جانبها أكدت شقيقتها، ملك أحمد زاهر، أنها كانت فى الشعبة، العلمى، وكانت تقوم بتصوير مسلسل، بينما شقيقتها كانت فى الشعبة الادبى، ولما نتمكن من مساعدة بعضنا البعض.

وتابعت: خلال الدراسة كنت طالبة مجتهدة وأجلس فى الصفوف الأولى بينما ليلى كانت عكس ذلك.

 

انفلونزا الخنازير

وعبرت ليلى أحمد زاهر، وأختها ملك، عن سعادتهما، بدراسة الإعلام، ووجودهما فى نفس الفرقة

وأوضحت ملك  أحمد زاهر  أنها تكبر شقيقتها ليلى بعام واحد فقط، لافته إلى أنهما تدرسان فى الفرقة الثانية إعلام.


وعن التحاقهما بنفس المراحل التعليمية أوضحت ملك قائلة:" وانا فى تانية ابتدائى اصبت بأنفلونزا الخنازير فقعدت سنة من الدراسة وملك لحقتنى".

وأكدت ملك زاهر أن فترة أصابتها بأنفلونزا الخنايز كانت صعبة على الاسرة للغاية، معقبة:" ماما كانت بتخبط دماغها فى الحيط وتقولى بنتى بنتى".

الثانوية العامة ملك احمد زاهر احمد زاهر الامتحانات عملية جراحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد : سحب رعدية تغطي هذه المحافظات وسيول خلال ساعات | حالة الطقس

مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي وموقفه من مباراة السوبر المصري

الحق اشتري.. الذهب في ارتفاع وسعر عيار 21 مفاجأة

لأول مرة .. لحظة التقاط الطفلة يقين بعد أن ألقاها والدها الإرهابي في الصحراء.. فيديو

تسجيل صوتي يكشف آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل

طلب رسمي باستبعاد إيران .. ما فرص تواجد منتخب مصر في مونديال قطر؟

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لعقار يعالج التهاب الجيوب الأنفية

الحكومة تطلق حزمة جديدة من الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل خلال أيام

ترشيحاتنا

مفاجأة ..دعاء "توفني مسلما والحقني بالصالحين" مكروه في هذه الحالة

بورصة السيارات .. انخفاض الاوفر برايس لهيونداي النترا HD | اعرف التفاصيل

أسعار النفط مستمرة في الهبوط وسط ازدياد المخاوف بشأن التضخم

هل يجوز الاغتسال للجمعة الخميس ليلا .. مجدي عاشور يجيب

مهيب عبدالهادي يعلن تفاصيل إصابة الونش ومدة غيابه

عضو لجنة العفو الرئاسي: تجاوزنا حاليا المُفرج عنهم لـ1000 شخص حتى الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب الهلوسة والتسمم.. أطعمة تقتلك ببطء توقف عن الإفراط في تناولها

عادات خاطئة تزيد فرص الإصابة بدوالى الساقين.. النوم على ظهرك أبرزها

رغم حل مشكلة العلف| صدمة المواطنين في أسعار البيض.. كم سعره الآن؟

كنز لن تتوقعه.. تناول هذا الخضار يحميك من السرطان

فيديو

آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل.. فيديو

الفيضانات تضرب جزيرة أبو داود في المنوفية .. والمحافظة تنشئ معسكرات إيواء للمواطنين "فيديوجراف"

أقصر فترة حكم.. كيف دمرت ليز تراس الاقتصاد البريطاني في 6 أسابيع /فيديو جراف

مشهد محمد رمضان يتكرر في جريمة الصف.. 5 متهمين يصورون طفلا بقميص نوم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ