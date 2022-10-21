واحدة ايدها اتكسرت والتانية عاكسها 6 شباب..ملك وليلى أحمد زاهر تكشفان التفاصيل

تحدثت ملك أحمد زاهر، عن احد المواقف الصعبة التى تعرضت لها، معقبة:" بحس بالمصيبة قبل ما تحصل".

وأوضحت ملك أحمد زاهر خلال حوارها مع برنامج "معكم"، المذاع عبر قناة "سى بى سى"، أنه فى أحدى السنوات كانت تقضى الإجازة مع والدها وشقيقتها فى دبى، وتعرضت لكسر فى اليد.

وتابعت قائلة:" بابا وقتها كان بيعيط ويقول أنا السبب، ورجعنا مصر وجبست إيدى هنا".

ليلى احمد زاهر

من جانبها، قالت شقيقتها ليلى، أنها تعرضت لمعاكسة من 6 شباب داخل الكومند الذى كانت تسكن فيه واستعانت وقتها برجل الأمن.

وأضافت قائلة:" عرفنا مين اللى عاكسنى وكلمنا باباه وخد اللى فيه النصيب".