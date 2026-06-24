قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع مفاجئ في أسعار 10 سلع غذائية.. والبيض يخالف الاتجاه ويرتفع في الأسواق اليوم
عيار 18 يهبط دون الـ 5 آلاف جنيه.. انهيار تاريخي في أسعار الذهب بمصر
مقترح برلماني لضمان وضوح المصروفات والرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-6-2026 .. والقنوات الناقلة
هل يجب تبييت النية قبل صيام يوم عاشوراء ؟ .. الإفتاء تجيب
موقف الأهلي من احتراف مصطفى شوبير بعد التألق في كأس العالم
كوريا الجنوبية: اعتقال جندي من كوريا الشمالية قرب الحدود
ترامب ينتقد الجمهوريين الذين صوّتوا لوقف الحرب مع إيران: «خاسرون .. يساعدون العدو»
نفوق أغنام وطيور.. الحماية المدنية تنقذ منازل «السقرية» من ألسنة اللهب بسوهاج
مونيوز يقود كولومبيا إلى فوز ثمين على الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026
كولومبيا تحرز الهدف الأول في مرمى الكونغو الديمقراطية ليقترب أبناء دياز من التأهل بكأس العالم 2026
رسميًا .. «تيك توك» تحذف 2.9 مليون فيديو مُخالف في السعودية خلال 3 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مونيوز يقود كولومبيا إلى فوز ثمين على الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026

كولومبيا
كولومبيا
محمد سمير

حجز منتخب كولومبيا مقعده رسميًا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما فجر الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وواصل المنتخب الكولومبي عروضه القوية في البطولة بعدما أضاف ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده، ليصل إلى النقطة السادسة ويحسم تأهله مبكرًا قبل خوض الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

وسيطر المنتخب الكولومبي على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، وفرض أفضلية واضحة في الاستحواذ وصناعة الفرص، بينما اعتمد منتخب الكونغو الديمقراطية على التنظيم الدفاعي والمرتدات السريعة بحثًا عن خطف هدف مباغت.

وشهد الشوط الأول تفوقًا كولومبيًا كبيرًا دون ترجمة حقيقية على لوحة النتائج، في ظل تألق لافت للحارس الكونغولي ليونيل مباسي الذي تصدى لأكثر من فرصة خطيرة أمام لويس دياز وخاميس رودريجيز وجون أرياس.

كما ألغى الحكم هدفًا مبكرًا لدانييل مونيوز في الدقيقة السادسة بداعي التسلل، ليبقى التعادل السلبي مسيطرًا على مجريات الشوط الأول رغم الضغط المتواصل من المنتخب اللاتيني.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل أبناء المدرب الكولومبي ضغطهم الهجومي، وأجرى الجهاز الفني عدة تغييرات مؤثرة بالدفع بخوان فيرناندو كوينتيرو وجون كوردوبا لتنشيط الخط الأمامي.

وجاءت الدقيقة 76 لتحمل لحظة الحسم، بعدما أرسل خوان كوينتيرو تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء إلى دانييل مونيوز، الذي أطلق تسديدة قوية غيرت اتجاهها بعد اصطدامها بأحد المدافعين، لتخدع الحارس ليونيل مباسي وتسكن الشباك معلنة الهدف الوحيد في اللقاء.

ومنح الهدف أفضلية مستحقة لكولومبيا بعد سيطرة شبه كاملة على المباراة، حيث وصلت نسبة الاستحواذ إلى 69% مقابل 31% فقط للمنتخب الكونغولي.

ورغم التأخر في النتيجة، حاول منتخب الكونغو الديمقراطية العودة خلال الدقائق الأخيرة، وكاد أن يدرك التعادل في أكثر من مناسبة، أبرزها تسديدة ناثانيل مبوكو القوية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، إلا أن الحارس كاميلو فارجاس تألق وأنقذ مرماه ببراعة.

كما ضغط المنتخب الأفريقي بقوة في الدقائق الأخيرة، لكن الدفاع الكولومبي بقيادة دافينسون سانشيز وجون لوكومي نجح في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية.

وشهدت الدقائق الأخيرة إلغاء هدف آخر في الدقيقة 79، قبل أن تواصل كولومبيا محاولاتها لتعزيز النتيجة عبر جوستافو بويرتا الذي اصطدم بتألق جديد من الحارس ليونيل مباسي.

وأطلق الحكم صافرة النهاية بعد ست دقائق وقت بدل ضائع، معلنًا فوز كولومبيا بهدف دون رد على الكونغو الديمقراطية.

وبهذا الانتصار، يواصل المنتخب الكولومبي انطلاقته المثالية في كأس العالم 2026، بعدما جمع العلامة الكاملة من أول جولتين، ليصبح أول المتأهلين عن مجموعته إلى دور الـ32، بينما تأجل حسم مصير منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

مونيوز كولومبيا الكونغو الديمقراطية كأس العالم 2026 كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل امتحانات الثانوية العامة 2 يوليو بسبب إجازة ثورة 30 يونيو | توضيح عاجل

معاشات

زيادة المعاشات 15% لـ 11 مليون مستفيد

مشغولات ذهبية

لا تشتروا الذهب لمدة عام .. ما القصة؟

تموين

زيادة الدعم لـ 200 جنيه .. وهذه خطوات تحديث بيانات بطاقات التموين

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

جنيهات ذهب

خسارة 1000 جنيه في يوم .. سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. الدواجن تهبط لأدنى مستوياتها منذ شهور

نيوزيلندا

تصريح صادم | لاعب نيوزيلندا : هدف محمد صلاح ثمن دهس أعضائي التناسلية

ترشيحاتنا

استخراج قيد عائلي اونلاين

الرسوم 65 جنيها.. خطوات استخراج قيد عائلي أونلاين

سعر طن حديد عز

38 ألف للطن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

فرص عمل

وزير العمل يعلن عن 350 فرصة عمل موسمية بالخارج.. رابط التقديم

بالصور

طريقة عمل العاشوراء الكريمي .. قوام غني وطعم مُميز زي المحلات

طريقة عمل العاشوراء
طريقة عمل العاشوراء
طريقة عمل العاشوراء

ارتفاع ضغط الدم والجلطة الدماغية .. كيف يزيد الخطر وما طرق الوقاية؟

كيف يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى السكتة الدماغية؟
كيف يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى السكتة الدماغية؟
كيف يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى السكتة الدماغية؟

أعراض سرطان المبيض قد تتشابه مع مرض شائع بيننا.. دراسة صادمة

صعوبة اكتشاف سرطان المبيض مبكرًا
صعوبة اكتشاف سرطان المبيض مبكرًا
صعوبة اكتشاف سرطان المبيض مبكرًا

علاج جديد لخشونة الركبة يخفف الألم دون جراحة.. نتائج واعدة لملايين المرضى

خشونة الركبة
خشونة الركبة
خشونة الركبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

المزيد