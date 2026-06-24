مونيوز يقود كولومبيا إلى فوز ثمين على الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026

حجز منتخب كولومبيا مقعده رسميًا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما فجر الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وواصل المنتخب الكولومبي عروضه القوية في البطولة بعدما أضاف ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده، ليصل إلى النقطة السادسة ويحسم تأهله مبكرًا قبل خوض الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

وسيطر المنتخب الكولومبي على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، وفرض أفضلية واضحة في الاستحواذ وصناعة الفرص، بينما اعتمد منتخب الكونغو الديمقراطية على التنظيم الدفاعي والمرتدات السريعة بحثًا عن خطف هدف مباغت.

وشهد الشوط الأول تفوقًا كولومبيًا كبيرًا دون ترجمة حقيقية على لوحة النتائج، في ظل تألق لافت للحارس الكونغولي ليونيل مباسي الذي تصدى لأكثر من فرصة خطيرة أمام لويس دياز وخاميس رودريجيز وجون أرياس.

كما ألغى الحكم هدفًا مبكرًا لدانييل مونيوز في الدقيقة السادسة بداعي التسلل، ليبقى التعادل السلبي مسيطرًا على مجريات الشوط الأول رغم الضغط المتواصل من المنتخب اللاتيني.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل أبناء المدرب الكولومبي ضغطهم الهجومي، وأجرى الجهاز الفني عدة تغييرات مؤثرة بالدفع بخوان فيرناندو كوينتيرو وجون كوردوبا لتنشيط الخط الأمامي.

وجاءت الدقيقة 76 لتحمل لحظة الحسم، بعدما أرسل خوان كوينتيرو تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء إلى دانييل مونيوز، الذي أطلق تسديدة قوية غيرت اتجاهها بعد اصطدامها بأحد المدافعين، لتخدع الحارس ليونيل مباسي وتسكن الشباك معلنة الهدف الوحيد في اللقاء.

ومنح الهدف أفضلية مستحقة لكولومبيا بعد سيطرة شبه كاملة على المباراة، حيث وصلت نسبة الاستحواذ إلى 69% مقابل 31% فقط للمنتخب الكونغولي.

ورغم التأخر في النتيجة، حاول منتخب الكونغو الديمقراطية العودة خلال الدقائق الأخيرة، وكاد أن يدرك التعادل في أكثر من مناسبة، أبرزها تسديدة ناثانيل مبوكو القوية في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، إلا أن الحارس كاميلو فارجاس تألق وأنقذ مرماه ببراعة.

كما ضغط المنتخب الأفريقي بقوة في الدقائق الأخيرة، لكن الدفاع الكولومبي بقيادة دافينسون سانشيز وجون لوكومي نجح في الحفاظ على التقدم حتى صافرة النهاية.

وشهدت الدقائق الأخيرة إلغاء هدف آخر في الدقيقة 79، قبل أن تواصل كولومبيا محاولاتها لتعزيز النتيجة عبر جوستافو بويرتا الذي اصطدم بتألق جديد من الحارس ليونيل مباسي.

وأطلق الحكم صافرة النهاية بعد ست دقائق وقت بدل ضائع، معلنًا فوز كولومبيا بهدف دون رد على الكونغو الديمقراطية.

وبهذا الانتصار، يواصل المنتخب الكولومبي انطلاقته المثالية في كأس العالم 2026، بعدما جمع العلامة الكاملة من أول جولتين، ليصبح أول المتأهلين عن مجموعته إلى دور الـ32، بينما تأجل حسم مصير منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات.