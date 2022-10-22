الحزب الشيوعي الصيني يدرج معارضته لاستقلال تايوان في الدستور

أدرج الحزب الشيوعي الصيني، اليوم السبت، معارضته لاستقلال تايوان في الدستور، وذلك في ختام المؤتمر العشرين للحزب.

ووافق الحزب الشيوعي الصيني على إجراء تعديلات على دستوره تهدف إلى ترسيخ المكانة الجوهرية للرئيس شي جين بينج والدور الإرشادي لفكره السياسي داخل الحزب.

وانتخب الحزب أيضا اليوم، السبت، لجنته المركزية التي ستختار غدا، الأحد، اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، وسط توقعات واسعة النطاق بأن يضمن شي (69 عاما) الفوز بفترة رئاسية ثالثة.

والفوز بفترة ثالثة مدتها خمس سنوات من شأنه أن يعزز مكانته كأقوى حاكم للصين منذ ماو تسي تونج، الزعيم المؤسس لجمهورية الصين الشعبية.

وتمت الموافقة على التعديلات برفع الأيدي في قاعة الشعب الكبرى الشاسعة، حيث جرت معظم وقائع مؤتمر الحزب الأسبوع الماضي خلف أبواب مغلقة.

وفي أول جلسة مكتملة لها غدا، الأحد، ستختار اللجنة المركزية الجديدة للحزب المكتب السياسي التالي الذي يتكون عادة من 25 شخصا، ولجنته الدائمة الجديدة والتي يبلغ عددها حاليا سبعة.