قررت جهات التحقيق حبس 4 أشخاص لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام 4 أشخاص"لـ 2 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظفين خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ، وتمكنهم من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم(11 شريحة إتصال لشركات مختلفة - 7 هواتف محمولة بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الاجرامى ").

وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.