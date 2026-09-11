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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يشكل لجنة لمتابعة جاهزية المدارس قبل انطلاق الدراسة

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية انجي هيبة

 

وجّه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتشكيل لجنة لمتابعة جاهزية المدارس بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2026/2027.

وتختص اللجنة بالمرور الميداني على المدارس، والتأكد من استيفائها للاشتراطات اللازمة، وجاهزية المباني والفصول والمرافق لاستقبال الطلاب، مع رصد أي ملاحظات أو احتياجات والعمل على سرعة تلافيها قبل بدء الدراسة.

وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة تكامل جهود جميع الجهات المعنية لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومهيأة للطلاب والمعلمين، بما يضمن انتظام الدراسة والحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

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