الصين تؤجل إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث

دون تحديد سبب لذلك..

أعلنت الصين تأجيل إصدار بعض البيانات الاقتصادية التي كان مقررة هذا الأسبوع ومن ضمنها بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، إذ تجتمع قيادة البلاد في اجتماع من المقرر أن يمنح الرئيس شي جين بينغ فترة ولاية ثالثة تاريخية في منصبه.

وبحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”، فيأتي هذا الإعلان قبل يوم من توقع المحللين أن تعلن الصين عن بعض أضعف أرقام النمو الفصلية منذ عام 2020، إذ يعاني الاقتصاد من قيود كورونا وأزمة العقارات.

وأعلن المكتب الوطني للإحصاء في بكين (NBS) أنه سيتم "تأجيل" إصدار أرقام النمو للربع الثالث إلى جانب مجموعة من البيانات الاقتصادية الأخرى، دون تحديد سبب التأخير أو إعطاء جدول زمني جديد.

توقعات النمو

ويتوقع العديد من المحللين أن يكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم للوصول إلى هدف النمو هذا العام بحوالي 5.5% في وقت خفض صندوق النقد الدولي توقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2% لعام 2022.

وبحسب التقرير، كان الناتج المحلي الإجمالي في الصين انخفض بنسبة 2.6% في الربع الثاني على أساس ربعي مقارنة بتوقعات انخفاضه بـ 1.5%.