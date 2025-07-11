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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار من النيابة ضد شخص لاتهامه بإنهاء حياة صديقه في حلوان

جثة
جثة

جدد قاضي المعارضات، حبس شخص 15 يوما لاتهامه بإنهاء حياة صديقه في حلوان بسبب خلافات بينهم.
 

كشفت الاجهزة الامنية  ملابسات تداول منشور مصحوب بصورة عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على صديقه داخل أحد محال الألعاب الإلكترونية بحلوان بالقاهرة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 أبريل الجارى ورد إخطار لقسم شرطة حلوان بالقاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثمان (طالب - مقيم بدائرة القسم) توفى متأثرا بإصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم .
 

وبسؤال (والدة المتوفى ، وشقيقه) قررا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى و (عامل- مقيم بدائرة القسم) حال تواجدهما معا.
 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، والسلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

قاضي المعارضات حلوان الاجهزة الامنية

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