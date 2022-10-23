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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 23-10-2022

سعر الدولار
سعر الدولار

وصل أعلي سعر الدولار مقابل الجنيه في أحد بنوك القطاع الخاص التي تعمل بمصر نحو 19.69 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع  وذلك البنك العقاري المصري العربي مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 23-10-2022.

وثبت سعر  الدولار أمام الجنيه  في أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 23-10-2022، وبدون أي تغيير  في  38  بنكا حكوميا وخاصا  منذ أسبوعين ماضيين.

انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الروبل في بورصة موسكو

هبوط شديد في سعر الدولار عالميًا

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ  متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري نحو 19.63 جنيه للشراء و 19.7 جنيه للبيع.

 

ثاني أقل سعر 


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.61 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك "المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، المشرق، التنمية الصناعية، الكويت الوطني الكويت، بلوم".


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.63 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، مصر، قناة السويس، العربي الافريقي الدولي".

متوسط سعر الدولار

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.64 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.


ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.65 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، المصرف المتحد، قطر الوطني الأهلي QNB، التجاري الدولي CIB".


وسجل سعر الدولار امام الجنيه نحو 19.66 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع  في بنكي المصري لتنمية الصادرات و الاسكندرية.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.68 جنيها للشراء و 19.71 جنيها للبيع في بنكي ميد بنك و مصرف أبوظبي الإسلامي.

أقل سعر


وبلغ أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه   19.59 جنيه للشراء و 19.69 جنيها للبيع في بنك HSBC 

 

عمل البنوك

وتبدأ البنوك في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، اعتبارا من اليوم الأحد، في استقبال العملاء حتي الثالثة و النصف عصرا، بعد أن حصلت علي إجازتها الأسبوعية المحددة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

 

دولة غنية

 

ووصف هشام عز العرب مستشار محافظ البنك المركزي، مصر بأنها دولة غنية نظرا لارتفاع حجم أصولها، معتبرا أن المقارنة بالالتزامات علي مصر كالقروض و الإلتزامات الأخرى بدون النظر للأصول غير عادل.

وأوضح في تصريحات له، أن الموجات التضخمية المتوقعة خلال الفترات القادمة مرشحة أن ترتفع في ظل عدم وضوح انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاه من التأثير السياسي والاقتصادي علي العالم بأسره، موضحا أن تلك التأثيرات تسببت في تذبذب الاقتصاد العالمي.

 

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