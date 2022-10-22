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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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باحث اقتصادي يكشف سبب تثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة 3 شهور |فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور محمد شادي باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات إن أسعار المواد البترولية في العالم تزداد يومًا بعد يوم وسوف يرتفع خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع من لجنة تسعير البترول أن تقوم برفع سعر المواد البترولية اليوم ولكن لم يحدث ذلك.

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وأضاف "شادي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع علي قناة "النهار" الفضائية، أن تم تثبيت سعر المواد البترولية في مصر لمدة 3 شهور وهذا القرار جاء استجابة من الرئيس والقيادة السياسية لمطالب السوق المصرية بعدم رفع أسعار الطاقة في الوقت الحالي.

وتابع الباحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات أن الأسعار داخل السوق المصرية مضطربة بشكل كبير بسبب ارتفاع سعر الطاقة وربما هذا الاضطراب يكون في جميع الأسواق العالمية.

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