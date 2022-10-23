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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 10 - 2022 والقنوات الناقلة

برشلونة
برشلونة

تقام اليوم الأحد 23 - 10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم،  ولعل ابرزها مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو فى الدوري الإسباني، ومواجهة الزمالك امام سيراميكا كليوباترا بجانب لقاء الأهلي ضد اسوان .

كما يلعب اليوم لقاء قوي بين الوداد والرجاء في قمة خاصة بالدوري المغربي وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع عبر قناة Arryadia HD  .

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 10 - 2022 والقنوات الناقلة

 

الدوري الإنجليزي


وولفرهامبتون VS ليستر سيتي – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports 2 HD Premium

ليدز يونايتد VS فولهام – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports 3 HD Premium

ساوثهامتون VS آرسنال  – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium

أستون فيلا VS برينتفورد – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports 1 HD

توتنهام VS نيوكاسل يونايتد – الساعة 5:30 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

                           

الدوري الإسباني
إسبانيول VS  إلتشي – الساعة 2 ظهرا - قناةbeIN Sports 1 HD

ريال بيتيس VS  أتلتيكو مدريد – الساعة 4:15 مساء - قناةbeIN Sports 1 HD

جيرونا  VS أوساسونا – الساعة 6:30 مساء - قناة beIN Sports 1 HD

فياريال VS ألميريا – الساعة 6:30 مساء    

برشلونة VS أتلتيك بيلباو – الساعة 9 مساء - قناةbeIN Sports 1 HD Premium

 

الدوري الإيطالي 
أودينيزي VS تورينو – الساعة 12:30 ظهرا - قناة AD SPORTS Premium 1  

بولونيا  VS ليتشي – الساعة 3 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 1  

أتلانتا  VS لاتسيو – الساعة 6 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1  

روما VS نابولي – الساعة 8:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1

 

الدوري الفرنسي  
أنجيه VS رين – 1 ظهرا      

كليرمون فوت  VS  ستاد بريست 29 – 3 عصرا                

ستاد ريمس VS أوكسير – 3 عصرا

تولوز VS ستراسبورج – 3 عصرا          

تروا VS لوريان – 3 عصرا          

نيس VS نانت – 5 عصرا            

ليل VS موناكو –  8:45 مساء

 

الدوري التركي  
قاسم باشا VS قيصري سبور – 1:30 ظهرا                    

أضنة ديمرسبور VS قونيا سبور – 4 عصرا                  

جالاتا  سراي VS ألانيا سبور – 7 مساء

 

الدورى المغربي
الوداد  VS  الرجاء – الساعة 5 مساء - Arryadia HD  


 

 الدوري المصري
بيراميدز VS المصري البورسعيدي – الساعة 3 عصرا - قناة on time sport 1

سيراميكا كليوباترا VS الزمالك – الساعة 5 مساء - قناة on time sport 2

الأهلي  VS أسوان – الساعة 7 مساء - قناة on time sport 1

برشلونة الدوري الإسباني الأهلى أسوان الدوري المغربي الوداد

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