تقام اليوم الأحد 23 - 10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، ولعل ابرزها مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو فى الدوري الإسباني، ومواجهة الزمالك امام سيراميكا كليوباترا بجانب لقاء الأهلي ضد اسوان .

كما يلعب اليوم لقاء قوي بين الوداد والرجاء في قمة خاصة بالدوري المغربي وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع عبر قناة Arryadia HD .

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 10 - 2022 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي



وولفرهامبتون VS ليستر سيتي – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports 2 HD Premium

ليدز يونايتد VS فولهام – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports 3 HD Premium

ساوثهامتون VS آرسنال – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium

أستون فيلا VS برينتفورد – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports 1 HD

توتنهام VS نيوكاسل يونايتد – الساعة 5:30 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

إسبانيول VS إلتشي – الساعة 2 ظهرا - قناةbeIN Sports 1 HD

ريال بيتيس VS أتلتيكو مدريد – الساعة 4:15 مساء - قناةbeIN Sports 1 HD

جيرونا VS أوساسونا – الساعة 6:30 مساء - قناة beIN Sports 1 HD

فياريال VS ألميريا – الساعة 6:30 مساء

برشلونة VS أتلتيك بيلباو – الساعة 9 مساء - قناةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي

أودينيزي VS تورينو – الساعة 12:30 ظهرا - قناة AD SPORTS Premium 1

بولونيا VS ليتشي – الساعة 3 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 1

أتلانتا VS لاتسيو – الساعة 6 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1

روما VS نابولي – الساعة 8:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1

الدوري الفرنسي

أنجيه VS رين – 1 ظهرا

كليرمون فوت VS ستاد بريست 29 – 3 عصرا

ستاد ريمس VS أوكسير – 3 عصرا

تولوز VS ستراسبورج – 3 عصرا

تروا VS لوريان – 3 عصرا

نيس VS نانت – 5 عصرا

ليل VS موناكو – 8:45 مساء

الدوري التركي

قاسم باشا VS قيصري سبور – 1:30 ظهرا

أضنة ديمرسبور VS قونيا سبور – 4 عصرا

جالاتا سراي VS ألانيا سبور – 7 مساء

الدورى المغربي

الوداد VS الرجاء – الساعة 5 مساء - Arryadia HD





الدوري المصري

بيراميدز VS المصري البورسعيدي – الساعة 3 عصرا - قناة on time sport 1

سيراميكا كليوباترا VS الزمالك – الساعة 5 مساء - قناة on time sport 2

الأهلي VS أسوان – الساعة 7 مساء - قناة on time sport 1