تقام اليوم الأحد 23 - 10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، ولعل ابرزها مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو فى الدوري الإسباني، ومواجهة الزمالك امام سيراميكا كليوباترا بجانب لقاء الأهلي ضد اسوان .
كما يلعب اليوم لقاء قوي بين الوداد والرجاء في قمة خاصة بالدوري المغربي وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع عبر قناة Arryadia HD .
مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 10 - 2022 والقنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي
وولفرهامبتون VS ليستر سيتي – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports 2 HD Premium
ليدز يونايتد VS فولهام – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports 3 HD Premium
ساوثهامتون VS آرسنال – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports 1 HD Premium
أستون فيلا VS برينتفورد – الساعة 3 عصرا - قناة beIN Sports 1 HD
توتنهام VS نيوكاسل يونايتد – الساعة 5:30 مساء - قناة beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني
إسبانيول VS إلتشي – الساعة 2 ظهرا - قناةbeIN Sports 1 HD
ريال بيتيس VS أتلتيكو مدريد – الساعة 4:15 مساء - قناةbeIN Sports 1 HD
جيرونا VS أوساسونا – الساعة 6:30 مساء - قناة beIN Sports 1 HD
فياريال VS ألميريا – الساعة 6:30 مساء
برشلونة VS أتلتيك بيلباو – الساعة 9 مساء - قناةbeIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإيطالي
أودينيزي VS تورينو – الساعة 12:30 ظهرا - قناة AD SPORTS Premium 1
بولونيا VS ليتشي – الساعة 3 عصرا - قناة AD SPORTS Premium 1
أتلانتا VS لاتسيو – الساعة 6 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1
روما VS نابولي – الساعة 8:45 مساء - قناة AD SPORTS Premium 1
الدوري الفرنسي
أنجيه VS رين – 1 ظهرا
كليرمون فوت VS ستاد بريست 29 – 3 عصرا
ستاد ريمس VS أوكسير – 3 عصرا
تولوز VS ستراسبورج – 3 عصرا
تروا VS لوريان – 3 عصرا
نيس VS نانت – 5 عصرا
ليل VS موناكو – 8:45 مساء
الدوري التركي
قاسم باشا VS قيصري سبور – 1:30 ظهرا
أضنة ديمرسبور VS قونيا سبور – 4 عصرا
جالاتا سراي VS ألانيا سبور – 7 مساء
الدورى المغربي
الوداد VS الرجاء – الساعة 5 مساء - Arryadia HD
الدوري المصري
بيراميدز VS المصري البورسعيدي – الساعة 3 عصرا - قناة on time sport 1
سيراميكا كليوباترا VS الزمالك – الساعة 5 مساء - قناة on time sport 2
الأهلي VS أسوان – الساعة 7 مساء - قناة on time sport 1