«تقنيات رفع المياه في مصر البطلمية والرومانية».. محاضرة بمكتبة الإسكندرية اليوم

تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "تقنيات رفع المياه في مصر البطلمية والرومانية"، تلقيها الدكتورة وفاء أحمد الغنام؛ أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بقسم الآثار بكلية الآداب في جامعة طنطا، بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

تتناول المحاضرة وسائل رفع المياه قديمًا في مصر خاصة في العصرين اليوناني والروماني، وتستعرض الآلات المتعددة التي استخدمت في ذلك وكيفية عملها والمواد التي صنعت منها وكيفية صنعها واستخدامها في المجالات المختلفة خاصة في الزراعة، وذلك من خلال الأدلة الأثرية والنصية مثل البردي وغيرها من المصادر القديمة.

تأتي المحاضرة في إطار فعاليات الموسم العاشر للبرنامج الثقافي لمشروع الإسكندرية، ويهدف المشروع إلى خدمة الباحثين المتخصصين في دراسة مكتبة الإسكندرية القديمة وتاريخ وحضارة مدينة الإسكندرية القديمة منذ نشأتها وحتى الفتح العربي لمصر، وتتبع تأثيرها العلمي والفكري والحضاري عبر العصور وما يتصل بذلك من موضوعات تراثية وأثرية وتاريخية وغيرها.