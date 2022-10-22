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تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار ورعد لمدة 48 ساعة| تغطية خاصة

مذيعة موقع صدى البلد
مذيعة موقع صدى البلد الإخباري بهيرة وليد

قدمت مذيعة موقع “صدى البلد” الإخباري  بهيرة وليد، تغطية إخبارية عن الطقس، حيث أكدت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض الحرارة بشكل ملحوظ في جميع الأنحاء، خاصةً في الليل والصباح الباكر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، السبت، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على جميع الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم، السبت، القاهرة العظمى 27  درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.

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وفي هذا الفيديو، يرصد موقع “صدى البلد”، تحذيرات عضو هيئة الأرصاد الجوية  بضرورة ارتداء الملابس الخريفية، منوهةً إلى أهمية زيادة قطع الملابس للطلاب المترددين على المدارس، خوفا من الإصابة.

بهيرة وليد المذيعة بهيرة وليد الطقس أخبار حالة الطقس

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