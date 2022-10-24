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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد اختراقه شبكة وزارة الصحة البرازيلية.. القبض على هاكر عصابة $LAPSUS الشهيرة

هاكر
هاكر

ألقت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، القبض على عضو في عصابة الهاكرز الشهيرة Lapsus $، في إطار جهودها لتفكيك عصابة قراصنة الإنترنت التي ذاع صيتها مؤخرا في عدة هجمات إلكترونية محلية ودولية ضد كيانات كبرى من بينها وزارة الصحة البرازيلية وشركتي آبل ومايكروسوفت.


وبحسب ما ذكره موقع "techtarget"، أعلنت السلطات البرازيلية في بيان صحفي لها، أن الشخص الذي لم يكشف عن اسمه سيواجه على الأقل 5 تهم جنائية تتعلق بعمليات القراصنة الألكترونية التي صرحت مجموعة Lapsus $، علنا إنها من بين هجماتها المختلفة.

 

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القبض على برازيلي عضو عصابة الهاكرز Lapsus $ الدولية

وتعتقد الشرطة البرازيلية، أن الشخص الذي اعتقلته هو "المشتبه به البرازيلي الرئيسي" لعصابة الهاكرز في البلاد، في حين أن Lapsus $ هي مجموعة قرصنة دولية، يعتقد محللو التهديدات أن قاعدة العمليات الخاصة بها قد يكون مقرها الرئيسي في البرازيل.

وفي إعلان الاعتقال، قالت السلطات البرازيلية إن المتسلل الإجرامي المزعوم سيواجه تهما لسلسلة من جرائم القرصنة الإلكترونية من بينها الهجمات التي حدثت قبل أشهر من ظهور Lapsus $ كمجموعة تهديد معروفة، عندما تم اختراق شبكة وزارة بالبلاد ونسخ البيانات الداخلية، في شهر ديسمبر 2021، حيث قاموا في هذا الهجوم بسرقة البيانات المتعلقة بموقع شهادة التطعيم الوطنية.


وكانت منظمة "LAPSUS$" الإجرامية، قد اكتسبت سمعة كبيرة في مجال الهجمات الألكترونية على خوادم الشركات الشهيرة وقت سابق من هذا العام، من خلال اختراق شبكات الشركات البارزة على مستوى العالم، من بينها: شركة آبل ومايكروسوفت وسامسونج و Okta و Cisco وإنفيديا، وكان آخرهما شركة النقل الجماعي "أوبر" ومطورة لعبة جاتا "روكستار ".

وعلى عكس مجموعات الجرائم الإلكترونية الأخرى، التي تميل إلى الحفاظ على خصوصية هجماتها على أمل تحصيل مدفوعات الفدية، تتفاخر مجموعة Lapsus $ بدلا من ذلك باختراقها من أجل احتلال عناوين الأخبار الرئيسية.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على أحد أعضاء مجموعة Lapsus $، ففي شهر أبريل الماضي، أعلنت شرطة في المملكة المتحدة عن اعتقال قاصرين لدورهما المزعوم في عدة هجمات على Lapsus $، ووجهت لكلا منهم تهمة الدخول غير المصرح به.

وفي شهر سبتمبر الماضي، أعلنت ألقت شرطة مدينة لندن، ألقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 17 عاما للاشتباه به في ارتكابه جرائم قرصنة إلكترونية، والذي يوجه إليه مجموعة من التهم من بينها اختراق نظام شركة أوبر Uber، وشركة روكستار الناشرة للعبة جاتا الشهيرة GTA 6.

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