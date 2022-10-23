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رئيس التحرير
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برلمان

نائب: المؤتمر الاقتصادي خطوة جادة لصياغة خارطة جديدة تحقق التنمية

النائب تامر عبد القادر،
النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب

أشاد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، بالمصارحة والشفافية التى شهدتها فعاليات المؤتمر الاقتصادى الذى شهده الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأحد، موضحا أن سياسة الدولة فى كشف الحقائق لها مردودها الأكبر فى الوصول للتلاحم الشعبى، كما أن لها أثرها الإيجابي في دفع عجلة التنمية بجميع قطاعات الدولة.

وكشف عبد القادر، فى بيان صحفى له، أهمية إجراء ترسيم الحدود، موضحا أن لهذا الترسيم دوره البالغ فى تحقيق العديد من الإنجازات، والوصول لأهم الاكتشافات فى مجال الغاز الطبيعى، مشيرا إلى أن هذا ما كشفه الرئيس السيسى، بأنه لولا ترسيم الحدود مع قبرص واليونان في البحر الأبيض المتوسط، وترسيم الحدود مع السعودية في البحر الأحمر، ما كان هناك حقل ظهر، ولولا حقل ظهر لكان الظلام هو الوضع الحقيقى للوطن، حيث كنا نحتاج لنحو ١٠ مليارات دولار شهريا لاستيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، وتوفير الإنارة.

وأشاد بهذه المصارحة والمكاشفة التى تكشف حقيقة الأمور كاملة أمام المواطنين، ليعلموا حجم الإجراءات ومناسبتها للأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

كما أشاد عبد القادر بحجم الإنجازات التى أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والتى شملت جميع القطاعات، كالتوسع فى إنشاء المدارس والفصول التعليمية، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية التى اهتمت بصحة المصريين، والتوسع فى إنشاء المساكن المتباينة التى تراعى الظروف الاجتماعية للمواطنين، والعمل على زيادة عدد الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة فى مصر، والشبكة العملاقة التي نفذتها الدولة في الطرق، لافتا إلى خطورة ما أشار إليه رئيس الوزراء، بأنه كانت هناك خسائر تقدر بحوالى ٨ مليارات جنيه نتيجة الازدحام في القاهرة الكبرى.

ولفت النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الأمور تكشف بما لا يدع مجالا للشك أن مصر تسير بخطى ثابتة وواضحة للوصول إلى أقصى درجات العالمية، لافتا إلى أن التصنيفات الدولية أبقت على مصر فى مقدمة تصنيفاتها الخاصة بأفضل أداء اقتصادى فى ظل الأزمات الاقتصادية التى يشهدها العالم.

وقال عبد القادر، إن تأكيد رئيس مجلس الوزراء، أن المؤتمر الاقتصادي يأتي في خضم أزمة عالمية لم تشهدها دول العالم منذ 80 عاما، وأن المؤتمر سيكون له دوره فى الخروج بخارطة طريق اقتصادية واضحة خلال الفترة القادمة، يكشف الأهمية القصوى لإطلاق المؤتمر الاقتصادى فى الوقت الراهن، وأن مصر سيكون لها دورها الأكبر فى التقدم الاقتصادى. 

ووصف المؤتمر، بالخطوة الجادة نحو صياغة خارطة اقتصادية جديدة بأولويات المرحلة، والوصول إلى إجراءات تعمل على تخفيف تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد القومى، من خلال الحوار الهادف وأساسه المكاشفة والمصارحة بشأن وضع الاقتصاد.

كما أشاد عبد القادر، بجهود الدولة الحثيثة والتى نجحت خلالها فى تشجيع الاستثمار على أرض مصر، حيث يصل عدد المناطق الصناعية لنحو 157 منطقة بجميع المحافظات، كما تم الانتهاء من 17 مجمعا صناعيا بتكلفة 10.2 مليار جنيه فى 10 محافظات، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية والمناطق الحرة والصناعية أمام القطاع الخاص.

الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر الاقتصادي عجلة التنمية قبرص ترسيم الحدود

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