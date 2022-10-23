عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حزب المستقلين الجدد : كلمة الرئيس بالمؤتمر الاقتصادى تعبر عن العزيمة

المؤتمر الاقتصادي
المؤتمر الاقتصادي

أكد الدكتور هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد، أهمية ما شهدته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادى اليوم، لاسيما كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والعرض الذى قدمه رئيس الوزراء بشأن الوضع الاقتصادى وحجم الإنجازات.


وقال عنانى في تصريحات له على هامش مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادى اليوم، أن حديث الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي، جاء متسما بالصراحة ومعبرا عن القوة والعزيمة  في مواجهة التحديات، متابعا، أيضا جاء حديث الرئيس ليرد على ما يسعى البعض لترويجه من شائعات مغرضة.

وتابع رئيس حزب المستقلين الجدد، أن كلمة الرئيس تكشف عن حجم الجهود التى بذلتها الدولة وحجم التحديات التى تواجهها، مشيدا بحرص الرئيس علي توعية الشعب بهذه التحديات.

وأكد الدكتور هشام عنانى، أهمية  المؤتمر الاقتصادي في الاستماع لكل الآراء والتوجهات السياسية مهما كانت معارضة وحادة، لايجاد حلول لمشكلات القطاع الاقتصادى ومواجهة التحديات، مشيرا إلي أن ذلك يؤكد أننا في مرحلة جديدة بالبلاد تتسع لجميع الأراء.

وشدد رئيس حزب المستقلين الجدد، علي أن الحكومة مطالبة بالعمل علي إيجاد حلول لمختلف التحديات الاقتصادية الحالية ومساندة خطوات الرئيس في هذا الاتجاه، وذلك بالتواصل مع مختلف القوى والجهات  والاستماع لمقترحاتهم بشأن تلك الأزمات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الجلسة الإفتتاحية عبد الفتاح السيسي القطاع الاقتصادى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة الأهلي وأسوان مباشر الآن 1-0 في الدوري

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 2-0 في الدوري

التعليم تحذر من تداول جدول وهمي لامتحانات رابعة وخامسة ابتدائي على فيسبوك

ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 23-10-2022

حلمي بكر يكشف المستور.. مفاجأة حول تورط حسام حبيب في إدمان شيرين عبدالوهاب

خلال 7 سنوات.. كيف استطاعت مصر تقليل أعباء التعيينات على الموازنة العامة؟

بيان من الديوان الملكي حول الحالة الصحية للأمير محمد بن سلمان

مفاجآت مباراة السوبر.. 3 خدع أهلاوية وورطة زملكاوية

ترشيحاتنا

الرئيس الإيطالي: قناعة شيخ الأزهر بأهمية السلام بين الأديان محرك أساسي للأخوة الإنسانية العالمية

تعرف علي راتب المدرب الإسباني الجديد لفريق يد الأهلي

أحمد موسى: 477 مليار دولار خسائر مصر من الفوضي بين 2011 و2013

الكيلو بـ 12 جنيها.. أسعار الأرز اليوم| وهذا موعد انخفاضه

طفرة جينية.. طريقة حديثة غير متوقعة لعلاج سرطان الثدي

بصعوبة .. الأهلي يحقق الفوز 1-0 على أسوان بالجولة الثانية بالدوري الممتاز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لون أظافر لـ ياسمين صبري لا تتخلى عنه في أغلب إطلالاتها| شاهد

بـ رموش صناعية..هند صبري تفاجئ جمهورها بأحدث ظهورلها بدون مكياج | شاهد

بجسم ممشوق..رضوى الشربينى تثير ضجة والجمهور: بتعملى ايه

بتقلد ممثلة أجنبية .. إطلالة روجينا تثير ضجة | شاهد

فيديو

قسما بالله لم أتحدث كذبا.. تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

العالم ينتظر مصير بريطانيا.. تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين جونسون وسوناك "فيديوجراف"

أحمد العوضي ومي حلمي..جبر خاطر غير متوقع لعامل النظافة بعد واقعة الكشري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ