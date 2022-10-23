رئيس حزب المستقلين الجدد : كلمة الرئيس بالمؤتمر الاقتصادى تعبر عن العزيمة

أكد الدكتور هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد، أهمية ما شهدته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادى اليوم، لاسيما كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والعرض الذى قدمه رئيس الوزراء بشأن الوضع الاقتصادى وحجم الإنجازات.



وقال عنانى في تصريحات له على هامش مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادى اليوم، أن حديث الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي، جاء متسما بالصراحة ومعبرا عن القوة والعزيمة في مواجهة التحديات، متابعا، أيضا جاء حديث الرئيس ليرد على ما يسعى البعض لترويجه من شائعات مغرضة.

وتابع رئيس حزب المستقلين الجدد، أن كلمة الرئيس تكشف عن حجم الجهود التى بذلتها الدولة وحجم التحديات التى تواجهها، مشيدا بحرص الرئيس علي توعية الشعب بهذه التحديات.



وأكد الدكتور هشام عنانى، أهمية المؤتمر الاقتصادي في الاستماع لكل الآراء والتوجهات السياسية مهما كانت معارضة وحادة، لايجاد حلول لمشكلات القطاع الاقتصادى ومواجهة التحديات، مشيرا إلي أن ذلك يؤكد أننا في مرحلة جديدة بالبلاد تتسع لجميع الأراء.

وشدد رئيس حزب المستقلين الجدد، علي أن الحكومة مطالبة بالعمل علي إيجاد حلول لمختلف التحديات الاقتصادية الحالية ومساندة خطوات الرئيس في هذا الاتجاه، وذلك بالتواصل مع مختلف القوى والجهات والاستماع لمقترحاتهم بشأن تلك الأزمات.