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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. حفل محمد الحلو ضمن مهرجان الموسيقى العربية

محمد الحلو
محمد الحلو

يستعد الفنان محمد الحلو، لإحياء حفل غنائي اليوم على مسرح النافورة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور أحمد عاطف، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31.

مهرجان الموسيقي العربية:

تتوالى ليالى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31 حيث يقام في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل 25 أكتوبر على مسرح النافورة حفلا للفنانة الكبيرة عفاف راضي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

 

ويسبق حفل عفاف راضي فاصلا للنجم اللبناني رامي عياش بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى محمود الى جانب فقرة غنائية لمطربة الاوبرا آيات فاروق واخرى موسيقية لعازف التشيللو عماد عاشور.

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وبالتزامن على مسرح الجمهورية تعرض فرقة المعهد العالي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عاطف بمصاحبة عدد من الدارسين بالمعهد العالي للباليه والمعهد العالي للفنون المسرحية أوبريت العشرة الطيبة من الحان الذكر سيد الدرويش ، تأليف محمد تيمور وازجال بيرم التونسي ومن إخراج ضياء الدين زكريا.  

 

ويقام في السابعة مساء وعلى المسرح الخارجي بالأوبرا يقدم كورال أطفال الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر مجموعة من الأعمال التراثية الشهيرة.

 

كما تستمر فعاليات المؤتمر العلمي المصاحب حيث يعقد على المسرح الصغير في العاشرة صباح الثلاثاء جلسة تتناول التجارب الإبداعية للمسرح الغنائي في البلاد العربية بحضور الدكتور هشام شرف ( العراق) مقررا ومشاركة الباحثين هبة محمد معين ترجمان (سوريا) ، الدكتور حاج محمد الحبيب (الجزائر) ، الدكتور أحمد دعوب (ليبيا).

وتستأنف الجلسة الثانية فى الثانية عشرة والنصف ظهرا وتناقش المسرح الغنائي العربي بين المعالجة الدرامية والرؤية الموسيقية بحضور الدكتور عصام الجودر (البحرين) مقررا ومشاركة الدكتورة أحلام اكبر بن الشيخ محمد صالح (الكويت) ، السيد محمد احمد حسن (مصر) ، الدكتور محمد سعد السيوفي (مصر)  ، الدكتور نجاة ظاهر الزيد (الكويت).

وفى الرابعة مساء وعقب انتهاء الجلسات تبدأ منافسات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للموسيقى والغناء .

محمد الحلو الفنان محمد الحلو النافورة مسرح النافورة مهرجان الموسيقى العربية مهرجان الموسيقى عفاف راضى

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