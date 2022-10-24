الكيلو بـ27 جنيه|مفاجأة قوية في أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة لحل أزمة الأعلاف

سجلت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” اليوم الاثنين ما يقرب من 25 لكيلو الأمهات في المزرعة و27 للمستهلك ، و39 و40 جنيها للكيلو البيضاء في بعض المناطق في الأسواق للمستهلكين بعد ان وصلت في الأيام السابقة إلى 43 و 45 جنيها نتيجة أزمة الأعلاف.

إعدام الكتاكيت

وشهدت الساعات القليلة الماضية، قيام عدد من المربين بإعدام الكتاكيت في مزارعهم بطريقة وحشية وهي وضعهم في مجموعات داخل شكائر بلاستيكية وغلقها ليموتوا خنقًا.

وتدخلت الدولة بعدها بشكل عاجل لحل هذه الأزمة من أجل الحفاظ على صناعة الدواجن في مصر، وذلك من خلال إعلان التنسيق مع البنك المركزي للإفراج عن الأعلاف في الموانئ.

حل أزمة الأعلاف

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رسالة لمسئولي الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وصغار المربين قائلا: “أؤكد لكم أن الحكومة تعمل، بتوجيهات رئيس الجمهورية، على دفع جميع الصناعات ومنها صناعة الدواجن"، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع البنك المركزي على سرعة الإفراج عن أكبر قدر ممكن من الأعلاف؛ من أجل دعم صناعة الدواجن.

وشهدت أسعار الدواجن اليوم تراجعا مقارنة بالأسبوع الماضي إذ وصل سعر الكيلو إلى 34-35 جنيها في المزرعة، ويقدم موقع “صدى البلد”، أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 24-10-2022، ضمن عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين.

ويبحث العديد من المواطنين يوميا عن أسعار الدواجن في السوق المحلية وكذلك أسعار كرتونة البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

اسعار الدواجن

وتشمل أسعار الدواجن ومنها الدواجن البيضاء والدواجن البلدي والدواجن الساسو والدواجن الأمهات ، وكذلك أسعار البيض بمختلف أنواعه ويشمل البيض البلدي والبيض الأبيض والبيض الأحمر وهو الأكثر استهلاكا، محل اهتمام من ملايين المواطنين كل يوم.

وفي سياق متصل بـ أسعار الدواجن اليوم، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي حجم إنتاج الدواجن في مصر.

وقالت وزارة الزراعة إن حجم إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر، فيما يتم إنتاج البيض بمعدل حوالي 14 مليار بيضة سنويا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 24-10-2022

اسعار الدواجن

الدواجن البيضاء : بين 34-35 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و 38 و40 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة، وتصل إلى 37 و 36 في بعض المناطق الريفية.

الدواجن البلدى : بين 51- 52 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء»: بين 47 و 50

الأوراك : بين 39- 41 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 90- 95 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 55 -65 جنيها للكيلو

الدواجن الأمهات البيضاء : 24 -25 جنيها في المزرعة و بين 27-28 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

اسعار الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين فى السوق المحلية

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 3.25_3.5 جنيه

كتكوت ساسو : 3.25_3.5 جنيه

اسعار الدواجن اليوم

أسعار البيض اليوم الاثنين في السوق المحلية

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 75-76 جنيها للطبق في المزرعة و80 جنيه إلى 85 للمستهلك حسب المنطقة و72 جنيه في منافذ وزارة الزراعة ليكون منخفضًا عن الأسواق بالخارج بنسبة تتراوح بين 20 و25%، ووصل سعر الأبيض 72 جنيها في المزرعة ، وبين 77 و 80 جنيها للطبق للمستهلك ، أما سعر البيض البلدي بين 80 و 85 جنيها.

اسعار الدواجن اليوم

أسعار البط اليوم الاثنين في السوق المحلية

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

أسعار البط المسكوفي بين 45-50 جنيها للكيلو

أسعار البط الفرنساوي بين 32-35 جنيها للكيلو

أسعار البط المولر بين 35-37 جنيها للكيلو