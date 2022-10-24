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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالي قرية حماضة ببنى مزار

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

تنظم مديرية الصحة في المنيا اليوم  الاثنين ، قافلة طبية علاجية في قرية حماضة بمركز بنى مزار على مدار يومين متتاليين 24 و 25 من أكتوبر الجارى ، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

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واوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر".

مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة .

 

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