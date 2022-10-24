اليوم.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالي قرية حماضة ببنى مزار

تنظم مديرية الصحة في المنيا اليوم الاثنين ، قافلة طبية علاجية في قرية حماضة بمركز بنى مزار على مدار يومين متتاليين 24 و 25 من أكتوبر الجارى ، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

واوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر".

مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة .