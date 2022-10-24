مع مخاوف رفع الفائدة .. هبوط تاريخي في أسعار الذهب العالمية

شهدت أسعار الذهب العالمية اليوم الاثنين، هبوطًا تاريخيًا تزامنًا مع صعود الدولار بينما سعى المستثمرون لاستيضاح ما إن كان الفيدرالي الأمريكي سيخفف حدة السياسة النقدية.

ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1650.77 دولار للأونصة بحلول الساعة 0754 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1% إلى 1653.80 دولار.

وسجلت الأسعار أعلى مستوياتها منذ 14 أكتوبر في وقت سابق من الجلسة بعد أن قفزت 1.8% يوم الجمعة، وهو أكبر ارتفاع لها خلال اليوم منذ الثالث من أكتوبر.

ويرجع ذلك جزئيا إلى التوقعات بأن بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبحثون الحد من الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة.

الفيدرالي يحبس الأنفاس

أمس الأحد، كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يستعدون لرفع أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة مطلع نوفمبر، مشيرةً إلى أنهم قد يناقشون استراتيجيات استكمال دورة التشديد النقدي الأكثر تشددًا منذ 40 سنة.

ونقلت الوكالة عن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاجو، تشارلز إيفانز، قوله إن "محاربة التضخم برفع الفائدة كان شيئًا جيدًا"، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة كانت منخفضة بالقرب من الصفر تقريبًا في مارس الماضي، لكن تجاوز الحدود كان مكلفاً أيضًا.

وأضاف أن "هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن الكيفية التي يجب أن تكون عليها سياسة التشديد النقدي بالفعل، ولذلك تزداد تكلفة استراتيجية الوصول إلى المستوى الذي تستهدفه السياسة النقدية حتى يمكنها التوقف للاستراحة والتقييم".

تحركات أصغر

وبحسب الوكالة فإنه مع اقتراب أسعار الفائدة حاليًا من المستويات التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي، بدأ صانعو السياسة النقدية وضع أساس للتحول نحو تحركات أصغر، تصل بهم إلى المستوى المستهدف دون الذهاب بعيدًا، وترك الباب مفتوحًا للمضي قدمًا إذا لم يتباطأ التضخم.

التضخم أو النمو

أشارت "بلومبرج" إلى أن المسؤولين يهدفون إلى رفع أسعار الفائدة لمستوى يحد من النمو وتثبيتها عند ذلك المستوى لبعض الوقت حتى ينخفض ​​التضخم، وذلك عقب رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في كل اجتماع من الاجتماعات الثلاثة الأخيرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حتى أصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي الآن في نطاق مستهدف بين 3% و3.25%.

ووفقًا للرأي الشائع بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، فإن أسعار الفائدة سوف ترتفع إلى ​​4.6% في المتوسط العام المقبل، فيما يراهن المستثمرون على رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعه يومي 1 - 2 نوفمبر وبما يتراوح بين 50 - 75 نقطة أساس في ديسمبر، على أن تتوقف دورة التشديد النقدي مع الوصول إلى الذروة عند حدود 4.9% مطلع 2023.