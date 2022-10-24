نائب التنسيقية يطالب باتخاذ إجراءات لحماية الطلاب بمدرسة العائلة المقدسة بحلوان

تقدم النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، موجها إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، ووزير السياحة والآثار بشأن وجوب اتخاذ إجراء لحماية الطلاب فى مدرسة العائلة المقدسة بحلوان من العقار الملاصق للمدرسة والآيل للسقوط فى اى لحظة بما يعرض حياة الأطفال لخطر داهم.

وأوضح مقلد فى الطلب المقدم منه، أن المبنى الملاصق للمدرسة والمطل على الفناء الخاص بها به شروخ كبيرة طولية وعرضية ومتهدم جزء منه بالفعل ، وبالرغم من صدور قرار ازالة له برقم 62 لسنة 1987 وقيام المدرسة بمناشدة كافة الجهات الا انه لم يتم اتخاذ اى اجراء حتى الأن بما يعرض حياة ابنائنا الطلاب لخطر داهم كون العقار مهدد بالسقوط و الانهيار فى اى لحظة .