جامعة الدلتا التكنولوجية : توفير جميع الخدمات والإمكانيات للطلاب

انتظمت الدراسة لطلاب الفرقة الأولى ببرنامج تكنولوجيا المعلومات بفرع بجامعة الدلتا التكنولوجية بمدينة السادات.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عربى السيد كشك رئيس الجامعة.

اطمأن الدكتور عربى كشك على التجهيزات الخاصة بالمعامل ، وعلى تواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب بقاعات الدراسة طبقاً للجداول المقررة، وجاهزية القاعات الدراسية، مؤكداً حرص الجامعة على توفير كافة الخدمات والإمكانيات للوصول إلى أفضل خدمة تعليمية ممكنة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور كشك أن اختيار فرع الجامعة بمدينة السادات تم طبقًا للمواصفات المعتمدة ووفقًا لأحدث الوسائل والإمكانيات التكنولوجية والرقمية فى التجهيزات ؛ وذلك لمواكبة خطة واستراتيجية الجامعة، وذلك فى إطار خطط التطوير المستمرة للجامعة بالتوازى مع مايتم فى الجامعة من جهود فى التطوير النوعى للخدمة التعليمية والبحثية والتدريبية، فضلًا عما تقدمه من خدمات لتنمية المجتمع.

انتظام الدراسة ببرنامج تكنولوجيا المعلومات بفرع الجامعة بمدينة السادات (2)

انتظام الدراسة ببرنامج تكنولوجيا المعلومات بفرع الجامعة بمدينة السادات (3)

انتظام الدراسة ببرنامج تكنولوجيا المعلومات بفرع الجامعة بمدينة السادات (4)