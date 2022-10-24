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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الدلتا التكنولوجية : توفير جميع الخدمات والإمكانيات للطلاب

انتظام الدراسة ببرنامج
انتظام الدراسة ببرنامج تكنولوجيا المعلومات

انتظمت الدراسة لطلاب الفرقة الأولى ببرنامج تكنولوجيا المعلومات بفرع بجامعة الدلتا التكنولوجية بمدينة السادات.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عربى السيد كشك رئيس الجامعة.

اطمأن الدكتور عربى كشك على التجهيزات الخاصة بالمعامل ، وعلى تواجد أعضاء هيئة التدريس والطلاب بقاعات الدراسة طبقاً للجداول المقررة، وجاهزية القاعات الدراسية، مؤكداً حرص الجامعة على توفير كافة الخدمات والإمكانيات للوصول إلى أفضل خدمة تعليمية ممكنة.

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ومن جانبه، أوضح الدكتور كشك أن اختيار فرع الجامعة بمدينة السادات تم طبقًا للمواصفات المعتمدة ووفقًا لأحدث الوسائل والإمكانيات التكنولوجية والرقمية فى التجهيزات ؛ وذلك لمواكبة خطة واستراتيجية الجامعة، وذلك فى إطار خطط التطوير المستمرة للجامعة بالتوازى مع مايتم فى الجامعة من جهود فى التطوير النوعى للخدمة التعليمية والبحثية والتدريبية، فضلًا عما تقدمه من خدمات لتنمية المجتمع.

انتظام الدراسة ببرنامج تكنولوجيا المعلومات بفرع الجامعة بمدينة السادات (2)
انتظام الدراسة ببرنامج تكنولوجيا المعلومات بفرع الجامعة بمدينة السادات (2)
انتظام الدراسة ببرنامج تكنولوجيا المعلومات بفرع الجامعة بمدينة السادات (3)
انتظام الدراسة ببرنامج تكنولوجيا المعلومات بفرع الجامعة بمدينة السادات (3)
انتظام الدراسة ببرنامج تكنولوجيا المعلومات بفرع الجامعة بمدينة السادات (4)
انتظام الدراسة ببرنامج تكنولوجيا المعلومات بفرع الجامعة بمدينة السادات (4)
انتظام الدراسة ببرنامج تكنولوجيا المعلومات بفرع الجامعة بمدينة السادات (1)
انتظام الدراسة ببرنامج تكنولوجيا المعلومات بفرع الجامعة بمدينة السادات (1)
جامعة الدلتا التكنولوجية الدكتور عربى السيد كشك رئيس الجامعة كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة توفير كافة الخدمات والإمكانيات للوصول إلى أفضل خدمة تعليمية أفضل خدمة تعليمية ممكنة فرع الجامعة بمدينة السادات Jobs Education

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