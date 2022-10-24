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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس غرفة بورسعيد : المؤتمر الاقتصادي مهم لمواجهة المستجدات العالمية

صدى البلد

قال محمد سعده رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد وعضو مجلس الاتحاد العام للغرف التجارية إن المؤتمر الاقتصادى الحالي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي حدث كبير لدراسة المستجدات الاقتصادية العالمية التى يمر بها العالم أجمع ، وأن محاور المؤتمر مهمة جدًا لمواجهة المستجدات العالمية ، ومعرفة التحديات من خلال آراء المتخصصين ورجال الأعمال والخبراء ومناقشة السياسة الاقتصادية التى تمر بها الدولة والوضع الاقتصادي ، وكيفية التعامل مع المستجدات العالمية وسبل تمكين القطاع الخاص مع وضع الخريطة المستقبلية للأولويات الحالية للمشروعات المُقامة فى مصر .

واكد "سعده" أهمية رسالة الطمأنينة للمستثمرين الأجانب وسياسة نقدية واضحة فى الفترة القادمة تكون ثابتة ومستدامة ؛ لأن جذب أى استثمارات أجنبية ورؤوس أموال من الخارج يأتي من خلال محاور مهمة ، منها سياسة نقدية واضحة مستمرة مُستدامة وصريحة ، مشيرًا إلى أن محافظة بورسعيد سباقة دائمًا فى أشياء كثيرة جدًا ، مثل تطبيق التأمين الصحى الشامل الذى طُبق أولًا فى بورسعيد ، وقد دعا محافظ بورسعيد لتنظيم مؤتمر اقتصادي لتنمية شرق بورسعيد فى 16/9/2021 تحت شعار شرق بورسعيد واجهة الاستثمار العالمية وقاطرة تنمية مصر ، حضره كبار رجال الاقتصاد و رئيس الهيئة الاقتصادية ونائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الشمالية ورجال الأعمال والصناعة ومجلس الشعب ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب ووزيري الصناعة والمالية ، وتناول ثلاثة محاور ( أهمية الصناعة وتوطينها فى شرق بورسعيد – المراكز اللوجستية وقيمتها الاقتصادية - تطوير البنية العمرانية فى شرق بورسعيد مدينة سلام مصر " ، فكانت بورسعيد أيضًا سباقة فى عمل مؤتمر اقتصادي ثم تشكيل وفد بورسعيدي لزيارة معرض إكسبو دبي فى 6/11/2021 ، لتطوير مشروع شرق بورسعيد ، بالتنسيق مع السفارة المصرية بدبي ، ونظمنا لقاءات تثمر عن مشروعات فى شرق بورسعيد

وتابع رئيس غرفة بورسعيد : أن محافظ بورسعيد شكّل المجلس الاقتصادى الاجتماعى لوضع رؤية تنموية والخطة الاستراتيجية للمحافظة منذ أسبوعين ، وتم دعوة كافة الأطياف الموجودة من رجال صناعة وملاحة واقتصاد وتجارة وأنا متواجد بصفتى ، وقام كل عضو بهذا المجلس منا بكتابة ما يتعلق باختصاصه بما يساهم فى تطوير وتنمية محافظة بورسعيد ، وقمنا من خلال الغرفة برفع ورقة عمل وضع بها عدة نقاط وتحدثنا فى محاور عديدة ، مثل "بورسعيد منطقة حرة ، وميناء شرق بورسعيد ، وميناء غرب بورسعيد ، واستغلال بورسعيد من الناحية السياحية ، واستغلال بورسعيد من الناحية الصناعية فهناك صناعة كبيرة وضخمة جدًا ، تم تقديم كل هذا للمجلس الاقتصادى ".

الاتحاد العام للغرف التجارية حجم الصادرات صادرات الصناعة رجال الأعمال الجمارك

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