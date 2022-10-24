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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني الجديد: أولويتي توحيد البلاد.. وأتعهد بالعمل بنزاهة وتواضع

صدى البلد

أكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك أن أولويته هي توحيد البلاد، متعهدا بالعمل بـ"نزاهة وتواضع".

وقال سوناك - في كلمة مقتضبة له من داخل مقر حزب المحافظين في ويستمنستر عقب فوزه بزعامة الحزب ورئاسة الوزراء، اليوم "الاثنين": "لاشك أننا نواجه تحديا اقتصاديا كبيرا، والآن نحتاج إلى الاستقرار والوحدة، وسأجعل ذلك أولويتي القصوى، أن أوحد حزبنا وبلدنا، لأن هذا هو السبيل الوحيد للتغلب على التحديات التي نواجهها وبناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا لأطفالنا وأحفادنا".

وتعهد بأن يخدم في منصبه هذا بنزاهة وتواضع.. وأضاف: "من دواعي سروره أن أتمكن من خدمة المملكة المتحدة"، واصفا المملكة بأنها "بلد عظيم".

وأشاد سوناك برئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس على إخلاصها وتفانيها في قيادة البلاد "في ظل ظروف صعبة بشكل استثنائي في الداخل والخارج"، على حد تعبيره.. وأعرب عن تشرفه بدعم زملائه من حزب المحافظين.

وفاز وزير الخزانة البريطاني الأسبق ريشي سوناك، قبل قليل، بزعامة حزب المحافظين عقب انسحاب منافسته الوحيدة بيني موردونت من السباق في اللحظات الأخيرة قبيل انتهاء الموعد النهائي لتلقي الترشيحات، ليصبح بذلك الرئيس الجديد للحكومة خلفا لرئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس.

ويعد سوناك (42 عاما) رئيس الوزراء الأصغر سنا في تاريخ بريطانيا الحديث، كما يعد أول رئيس وزراء بريطاني من أصول آسيوية.

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