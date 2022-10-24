يوم راحة للاعبي المصري واستئناف المران الأربعاء استعدادا لـ إنبي

قرر الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للمصري منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد، على أن يستأنف الفريق مرانه مساء بعد غد الأربعاء ببرج العرب استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الثالثة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق انبي والمقرر إقامتها في الخامسة مساء السبت المقبل الموافق التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

بيراميدز يتعادل سلبيا مع المصري في الدوري

وفرض التعادل السلبي نفسه على أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري أمام بيراميدز والتي أقيمت بينهما بملعب برج العرب في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز .

قدم المصري البورسعيدي أداء قويا طوال المباراة والذي نجح في الاستحواذ على معظم مجرياتها نتيجة الانتشار الجيد للاعبيه داخل الملعب ، وأضاع لاعبو المصري عدد من الفرص المحققة أمام مرمى بيراميدز .

وحصل وليد الكرتي لاعب بيراميدز على البطاقة الحمراء مع نهاية الشوط الأول بعد عرقلة إلياس الجلاصي لاعب المصري المنفرد بالمرمى .

وخاض المصري المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمود جاد

خط الدفاع: كريم العراقى ومحمد دبش واسلام ابو سليمة وعماد بوبكر وحسين السيد

خط الوسط : فريد شوقي والياس الجلاصى وايزى اميكا

خط الهجوم :مروان حمدى وعبد الرحيم دغموم

وفي المقابل لعب بيراميدز بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف