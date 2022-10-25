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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعيد عبده: وصول سعر 4 كتب خارجية لـ850 جنيها أمر مبالغ فيه

أرشيفية
أرشيفية

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن الكتب المدرسية الخارجية كباقي الكتب التي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار المواد الخام ومدخلات صناعة النشر من أوراق وأحبار، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر 4 كتب مدرسية خارجية تخص مدارس اللغات مؤخرا، جاء على خلفية إجراء تطوير كبير في مادة الكتاب والمحتوى الخاص به.

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وأضاف «عبده»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن ما أثير مؤخرا على خلفية زيادة سعر 4 كتب خارجيين بشكل كبير سببه الاحتكار لناشر مثل تلك الكتب الخاصة بمدارس اللغات، «الورق زاد بشكل كبير عن بداية الأزمة، ومن فبراير وحتى الآن زاد سعر الورق بنسبة وصلت لـ60%».

واستطرد: «فيه 4 كتب في الرياضيات سعرهم مجمع 850 جنيه، ده شئ مبالغ فيه جدا لأن محتكر الكتب يخص فئة مدارس اللغات، وده لا يعطيه الحق أنه وفي تلك الفترة الصعبة التي نمر بها أن يستغل الأزمة ويقوم بالاستفادة منها بتلك الصورة، وهو في الأول والأخر ناشر سيباعد في نشر ثقافة معينه وأساسية لكثير من الأسر».

وأوضح أن سعر الكتاب العادل ومهما بلغ من التكلفة فلا يجب أن يزيد سعره عن 120 جنيه، «ما فعله ناشر تلك الكتب يعد احتكار، وأحنا معندناش احتكار في السوق المصري وبقدر الإمكان بنحارب تلك الظاهرة».

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