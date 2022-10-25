إبراهيم عبد الجواد عن هزيمة الإسماعيلي من المحلة: ربنا يكون في عون الجمهور

علَّق الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد، على هزيمة النادي الإسماعيلي أمام غزل المحلة في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وكتب إبراهيم عبد الجواد، في تغريدة عبر تويتر: "‏ربنا يكون في عون جماهير الإسماعيلي .. مستوى الفريق سيء جدا".

وكان خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للإسماعيلي، قد علق على هزيمة فريقه من غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، أمس، في الجولة الثانية من الدوري المصري هذا الموسم.

وقال جاريدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الهجمات المرتدة لفريق غزل المحلة أثرت علينا سلبا، وحاولنا العودة بعد تسجيل الهدف الأول لتسجيل التعادل؛ ولكن هذه هي كرة القدم".

وأضاف: "كنا نقاتل حتى الدقيقة الأخيرة؛ لتسجيل التعادل، ولكن هذه هي كرة القدم".

وواصل: "علينا تهدئة الأوضاع في الوقت الحالي بعد الخسارتين، وعلينا العمل بشكل جاد للعودة إلى الطريق الصحيح".

وختم حديثه قائلا: "ما زال أمامنا الكثير من العمل، وأعرف جيدا أن الجماهير غاضبة ولكن الدوري مازال طويلا".