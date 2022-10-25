المتعافون من كورونا أكثر عرضة للموت بجلطة مفاجئة| دراسة صادمة

كشفت دراسة جديدة أن أي شخص مصاب بفيروس كورونا هو أكثر عرضة للإصابة بمجموعة من الأمراض القاتلة من الأشخاص الأصحاء الذين لم يصابوا بكورونا من قبل.

اكتشف العلماء أن جميع الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس - حتى أولئك الذين يعانون من أعراض أكثر اعتدالًا - لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض القلب التي تؤدي إلى الموت.

ووفقًا للبحث المنشور في مجلة القلب البريطانية، فإن أولئك الذين دخلوا إلى المستشفى مصابين بـ Covid هم أكثر عرضة للإصابة بالجلطات الدموية الوريدية (VTE) بمقدار 27 مرة أكثر من أولئك الذين لم يصابوا بهذا المرض مطلقًا.

أولئك الذين لم يحتاجوا إلى علاج في المستشفى لا يزالون أكثر عرضة للإصابة بالجلطات الدموية الوريدية بثلاث مرات أكثر من أولئك الذين لم يصابوا بالفيروس مطلقًا.

الجلطات الدموية الوريدية VTE

ظاهرة VTE هي حالة تحدث عندما تتشكل جلطة دموية في الوريد، فإذا كانت الجلطة الدموية كبيرة أو تُركت دون علاج، فقد تسبب الوفاة.

قال باحثون من جامعة كوين ماري في لندن إن الأشخاص الذين يدخلهم كورونا إلى المستشفى هم أكثر عرضة 21 مرة للإصابة بفشل القلب، و 17 مرة أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية.