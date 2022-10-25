عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

المتعافون من كورونا أكثر عرضة للموت بجلطة مفاجئة| دراسة صادمة

المتعافون من كورونا
المتعافون من كورونا

كشفت دراسة جديدة أن أي شخص مصاب بفيروس كورونا هو أكثر عرضة للإصابة بمجموعة من الأمراض القاتلة من الأشخاص الأصحاء الذين لم يصابوا بكورونا من قبل.

اكتشف العلماء أن جميع الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس - حتى أولئك الذين يعانون من أعراض أكثر اعتدالًا - لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض القلب التي تؤدي إلى الموت.

ووفقًا للبحث المنشور في مجلة القلب البريطانية، فإن أولئك الذين دخلوا إلى المستشفى مصابين بـ Covid هم أكثر عرضة للإصابة بالجلطات الدموية الوريدية (VTE) بمقدار 27 مرة أكثر من أولئك الذين لم يصابوا بهذا المرض مطلقًا.

أولئك الذين لم يحتاجوا إلى علاج في المستشفى لا يزالون أكثر عرضة للإصابة بالجلطات الدموية الوريدية بثلاث مرات أكثر من أولئك الذين لم يصابوا بالفيروس مطلقًا.

الجلطات الدموية الوريدية VTE

ظاهرة VTE هي حالة تحدث عندما تتشكل جلطة دموية في الوريد، فإذا كانت الجلطة الدموية كبيرة أو تُركت دون علاج، فقد تسبب الوفاة.

قال باحثون من جامعة كوين ماري في لندن إن الأشخاص الذين يدخلهم كورونا إلى المستشفى هم أكثر عرضة 21 مرة للإصابة بفشل القلب، و 17 مرة أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية.

كورونا فيروس كورونا مصاب كورونا 10 مليون اصابه بفيروس كورونا الإصاب بكورونا اخبار كورونا اخبار المنوعات أخبار الترفيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو كاميرات المراقبة يقلب الموازين.. ماذا فعل عامل النظافة داخل محل الكشري

عنده مدير أعمال ويظهر بالقنوات بمقابل.. مفاجأة عن عامل "واقعة محل الكشري"

اشتري دلوقتي الجرام بـ753 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

بسبب مشهد بمسلسل المتهمة.. درة: جوزي قالي مش هنام جنبك تاني.. فيديو

سيغيب شهرا.. محمد معروف يبرر عدم طرد نجم الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

قبل العلاقة الحميمة.. هبة قطب تنصح الرجال بتناول هذه الأطعمة|تعرف عليها

أحمد موسى يكشف أسباب الدعوة للفوضى بهذا التوقيت: عاوزين سيناريو 28 يناير

بعد قرار إنشاء مؤشر الجنيه.. الدولار يتراجع بقوة عالميًا وهذا سعره الآن

موضوعات متعلقة

حفلة تنكرية داخل لجنة الامتحانات.. طريقة مبتكرة لمنع الغش بـ الفلبين| صور

شاهد هليكوبتر تسير بين السيارات على طريق سريع في أوكرانيا

وزير هندي يصفع سيدة بقوة.. شاهد

تنبأ بطريقة موتك من خلال مشيتك.. علماء يطلقون دراسة صادمة

فيل يحاول ركوب ميكروباص سياحي هندي..فيديو

فيديو مرعب.. هندي يقبل رأس أكثر أفعى سامة في العالم

اختبار ذكاء .. ساعد هذا الصبي في العثور على مفقود شغل عقله

أسر قلوب الجميع | مغنٍ شهير يرفع الأذان وسط أستراليا مع دعاء مفاجئ

ترشيحاتنا

أخبار العالم.. رئيس ألمانيا يتوجه إلى أوكرانيا في زيارة مفاجئة.. مقتل 4 فلسطينيين على يد الاحتلال

أخبار التوك شو | تحذير عاجل بسبب كسوف الشمس.. ومفاجأة عن سعر الدولار خلال الأيام المقبلة

هل العلاقة الزوجية عبر التليفون المحمول حرام؟.. الأزهر: النبي حذر منها

موسم الخير.. مراحل عصر الزيتون الأفضل صحيا بأرض الفيروز 

50 جنيها للمتر وتخفيض 25% لهذه الحالات.. قانون جديد لتقنين مخالفات البناء| تفاصيل

سعر عيار 24 اليوم 25-10-2022 في محلات الصاغة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. شاهيناز تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

المتعافون من كورونا أكثر عرضة للموت بجلطة مفاجئة| دراسة صادمة

فيديو كاميرات المراقبة يقلب الموازين.. ماذا فعل عامل النظافة داخل محل الكشري

فيديو صادم.. نشطاء يشوهون لوحة سعرها 111 مليون دولار "بالبطاطس المهروسة"

فيديو

راغدة شلهوب: حلقة مرتضى منصور المثيرة للجدل وحنان شوقى الأكثر مشاهدة

كيف سيحافظ البنك المركزي على قيمة الجنيه أمام الدولار؟ فيديوجراف

خناقتي مع أحمد زكي.. إيناس الدغيدي: قلت له نجوميتك في الشارع

الكيلو بـ34 جنيها.. أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

اﻟﻤﺰﻳﺪ