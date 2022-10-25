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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع وإصابة 17 شخصا في حادث تصادم مروع بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقي 9  أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 8 آخرون، إثر وقوع حادث مروع على الطريق الدولي الساحلي (جمصة - المنصورة)  بناحية قرية شرنقاش التابعة لمركز طلخا محافظة الدقهلية؛ نتيجة تصادم بين سيارتين ميكروباص ونقل. 

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا، من مأمور مركز شرطة طلخا، بوقوع حادث على محور طلخا الجديد، ووجود متوفين ومصابين. 

وانتقل مأمور وضباط  مركز شرطة طلخا و9  سيارات إسعاف، وتبين وقوع الحادث أسفل محور طلخا الجديد على طريق جمصة المنصورة الدولي الساحلي بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

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ونقل المصابين إلى مستشفى المنصورة العام، والجثث إلى مشرحة المستشفى الدولي. 

وجرى رفع آثار الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

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