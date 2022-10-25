منتجعات البحر الأحمر تستقبل 16 ألف سائح اليوم

تستعد القرى والمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر، لاستقبال قرابة 16 ألف سائح من جنسيات متنوعة على مدار ساعات اليوم الثلاثاء، وذلك على متن 108 رحلات طيران من مختلف المطارات الدولية والأوروبية.

14 ألف سائح يصلون مطار الغردقة



ومن المقرر أن يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الثلاثاء، 90 رحلة طيران تقل على متنها قرابة 14 ألف سائح، وتأتي الرحلات الألمانية في صدارة الرحلات الأكثر وصولًا.

وقال عصام علي، الخبير السياحي بالغردقة، رغم انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم خلال الشهر المقبل فى دولة قطر، إلا أن ذلك لن يُؤثر بالسلب على الموسم السياحي الشتوي.

أضاف علي، في تصريحات صحفية: كافة القرى والمنتجعات السياحية بدأت بالتجهيز والاستعداد بشاشات عرض عملاقة، وتخصيص أماكن بداخلها لمتابعة تلك المباريات.

مؤشرات نسب الأشغال مرتفعة

وأكد أن الحجوزات المسبقة بالقرى والمنتجعات السياحية، تشير إلى أن نِسب الإشغال السياحي؛ ستكون مُرتفعة خاصة مع الطقس الشتوي الذي تشهد الدول الأوربية، وسعى مواطنيها لقضاء إجازاتهم داخل المقاصد السياحية الأكثر دافئًا.

فيما كشفت جداول الوصول لمطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، عن استقبال 18 رحلة طيران دولية أوروبية مختلفة تحمل على متنها 2000 سائح، ضمن 116 رحلة يستقبلها المطار، من السبت الماضي حتى الجمعة المقبل، حيث يتم تسهيل إجراءات الدخول لهم لقضاء إجازة مُمتعة على شواطئ البحر الأحمر.

وتبين أن الرحلات الـ 18 اليوم لمطار مرسى علم بينهم 4 رحلات من إيطاليا، 3 رحلات من التشيك، 5 رحلات من بولندا، ورحلة من سويسرا وأخرى من بلجيكا، وكذلك رحلتين من ألمانيا ورحلة من هولندا وأخرى من لكسمبورج.

وكشفت جداول رحلات الوصول الأسبوعية، أن من المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم؛ بداية من الأسبوع الجاري وحتى نهايته؛ 116 رحلة طيران أغلبها أوروبية قادمة من 12 دولة أوربية.