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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة الصومالية: مقتل أكثر من 100 عنصر من مليشيات الشباب خلال عمليات عسكرية

صدى البلد

 أكدت الحكومة الصومالية، مقتل أكثر من 100 عنصر من مليشيات الشباب، بينهم قيادات بارزة، في مجمل العمليات العسكرية.
 

وأوضحت الحكومة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الصومالية اليوم الثلاثاء - أن العملية الأولى جرت يوم السبت الماضي واستهدفت منزلا كان يجتمع فيه قيادات وعناصر مليشيات الشباب؛ وأسفرت عن مقتل 21 منهم.


وأضافت أن العملية الثانية جرت - أمس الأول - في ضواحي منطقة مساجد علي جدود؛ وأسفرت عن مقتل 11 عنصرا من مليشيات الشباب وإصابة أكثر من 30 آخرين.


وأشارت إلى أن العملية الثالثة - والتي تعد الأقوى - جرت في أوقات متفاوتة في منطقة (بورعولو) على بعد 10 كم من منطقة مساجد علي جدود، والتي يقع فيها أكبر قاعدة لمليشيات الشباب، حيث كان يجتمع فيها عناصر الجبهات، وقيادات أخرى من أجل التخطيط لشن هجوم على الجيش الصومالي.
 

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