شبان قنا يواصل استعداداته لملاقاة التليفونات بالمظاليم

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الشبان المسلمين بقنا استعداداته لمواجهة تليفونات بنى سويف بالجولة الثالثة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد بملعب الأسيوطي يوم الخميس المقبل ،في تمام الساعة الثالثة عصرا .

وأدى الفريق مرانه بملعب شبان قنا عصر اليوم الثلاثاء ، استعداداً لمباراة التليفونات بالجولة الثالثةبدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وأدى لاعبو شبان قنا مرانا قويا ووضح إصرار اللاعبين على تعويض نتيجة المباراة الماضية والعودة للمنافسة وبقوة لصدارة المجموعة ،وخطف بطاقة الصعود للدورى الممتاز .

وكان قد تلقي شبان قنا الهزيمة بالجولة الماضية أمام فريق النصر للتعدين بهدف ،وتعادل أمام الفيوم بالجولة الأولى تعادلا إيجابيا .

ويحتل فريق شبان قنا المركز الحادي عشر برصيد نقطة .