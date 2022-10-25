عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبان قنا يواصل استعداداته لملاقاة التليفونات بالمظاليم

صدى البلد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الشبان المسلمين بقنا استعداداته لمواجهة تليفونات بنى سويف بالجولة الثالثة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد بملعب الأسيوطي يوم الخميس المقبل ،في تمام الساعة الثالثة عصرا .

وأدى الفريق مرانه بملعب شبان قنا عصر اليوم الثلاثاء ، استعداداً لمباراة التليفونات بالجولة الثالثةبدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وأدى لاعبو شبان قنا مرانا قويا ووضح إصرار اللاعبين على تعويض نتيجة المباراة الماضية والعودة للمنافسة وبقوة لصدارة المجموعة ،وخطف بطاقة الصعود للدورى الممتاز .

وكان قد تلقي شبان قنا الهزيمة بالجولة الماضية أمام فريق النصر للتعدين بهدف ،وتعادل أمام الفيوم بالجولة الأولى تعادلا إيجابيا .

ويحتل فريق شبان قنا  المركز الحادي عشر برصيد نقطة .

دوري القسم الثاني بني سويف ساعة كرة القدم الشبان المسلمين المظاليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. كسوف الشمس | بث مباشر الآن

فيديو كاميرات المراقبة يقلب الموازين.. ماذا فعل عامل النظافة داخل محل الكشري ؟

موعد زيادة المرتبات بعد إعلان ارتفاع دخل الفرد إلى 8000 جنيه شهريا

أمر الله نافذ.. أول تعليق من ابنة فريد الديب على خبر وفاته

وفاة فريد الديب عن عمر يناهز 79 عاما

"خلصت على جوزها وشغلت قرآن".. الساعات الأولى من جريمة السلام ترويها المتهمة

مفيش أعباء إضافية.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي للحكومة يهم المواطن

وفاة ابنته أبرزها.. أسباب رحيل فريد الديب

موضوعات متعلقة

تقدم جامعة المنوفية فى تصنيف US News الأمريكى

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة.. انتشار معدات سحب المياه من شوارع الجيزة |شاهد

كيف تحمى نفسك من الرعد والبرق خارج المنزل

المرافعة الأخيرة.. هل تنبأ فريد الديب بوفاته؟ .. فيديو جراف

توقف حركة مترو الأنفاق بسبب عطل مفاجئ في الخط الأول

الولايات المتحدة لإيران: مستعدون لإستئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي

ارتفاع جنوني لأسعار الذهب بالفترة المسائية وهذا سعر عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملك تشارلز يحافظ على تقليد غريب تحت غرفة نومه

كفاية تنمر.. لماذا ثارت زوجة محمود علاء في وجه الجماهير؟

تتطلب عناية سريعة.. 5 علامات تنبئك بالإصابة بمرض قاتل بعد 7 أيام

فستان بينك قصير.. مى حلمى تخطف ألأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

فيديو

سهير جودة: النساء هن الجيش والظهير الحقيقي لنجاح أي عمل

كاميرات المراقبة كشفت الحقيقة.. مفاجأة صادمة لـ عامل النظافة داخل محل الكشري|فيديوجراف

ماعدا حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تلغي متابعة الجميع.. ما القصة؟.. فيديوجراف

سهير جودة: أنا ومفيدة شيحة مختلفتان.. وبرنامج «الستات» توك شو اجتماعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ