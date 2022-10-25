ضبط هواتف مهربة مع راكب في مطار القاهرة | صور

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالفتاح دويدار مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من عدن علي رحلة شركة الطيران اليمنية اشتبه أحمد السيد مأمور الجمرك فى راكب يحمل جنسية عربية قادم من اليمن نظرا لارتباكه الشديد .



وتم تمرير حقائب الراكب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد سيد مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم رئيس القسم فأفادا بوجود أجسام متماثلة ومتكررة .

وبالعرض على بتفتيش حقائب الراكب فتم العثور على كمية من التليفونات المحمول بين طيات الملابس .

وقام أيمن شملول نائب مدير الادارة بتشكيل لجنة من شريف حسن بركات وريمون غطاس مديرى الحركة وعمرو حمدي ووليد أحمد عبد الستار مأمورى الجمرك بحضور علي فهمي بالأمن الجمركى لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 21 هاتف محمول مخبأة داخل حقائب الراكب وحول جسمه وأسفل ملابسه .

وقام بجرد وتحريز المضبوطات إيمان موسى ومحمد سمير مأموري الجمرك تحت إشراف شريف بركات مدير الحركة .

قرر زكريا حسب الله إبراهيم مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 53 لسنة 2022 .

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركيه وإحباط كافة محاولات التهريب.